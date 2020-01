Sénégal: Année universitaire 2019/2020 - Sudes menace de ne pas valider le premier semestre

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal/ section de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (Sudes/ESR) menacent de ne pas valider le premier semestre de l'année 2019-2020, pour non atteinte du quantum horaire selon les normes académiques.

La section de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes/Esr) menace de ne pas valider tout cours qui ne se sera pas déroulé selon les normes académiques et dont ses militants sont responsables.

Les camarades de Oumar Dia, secrétaire général du Sudes/ ESR, entendent procéder ainsi pour ne pas « collaborer à l'entreprise de tricherie à grande échelle que semble vouloir nous imposer le MESRI (ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation-ndlr) à travers sa DGES (Direction générale de l'enseignement supérieur-ndlr) et les autorités rectorales ».

Selon le syndicat, « il est de la prérogative exclusive des enseignants-chercheurs d'accepter ou de ne pas accepter de donner leur agrément scientifique à une formation ».

Non sans le regretter, le Sudes a cité des éléments pouvant conduire à décréter une année blanche.

Le syndicat constate : « Janvier est déjà là et les enseignements n'ont pas encore démarré dans certaines universités publiques du Sénégal. Les infrastructures sont insuffisantes pour accueillir les étudiants et le peu de recrutement promis ne se concrétise toujours pas ».

Dans ces conditions, indique le syndicat, même en dispensant des enseignements du lundi au dimanche, de 08h à 00H, il risque bientôt d'être impossible d'avoir une année universitaire viable.

Les enseignants-chercheurs membres du Sudes/ ESR entendent prendre leurs responsabilités de ne pas valider le premier semestre de l'année 2019-2020 « si le gouvernement persiste dans sa gestion solitaire de l'enseignement supérieur et nous mène à cette situation prévisible ».

Autrement dit, les membres du Sudes/ ESR font savoir que « l'année universitaire risque de ne pouvoir être validée pour des raisons techniques : il y a un quantum horaire à respecter, un contenu d'enseignement à dispenser avant de pouvoir valider un diplôme ».