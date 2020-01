Sénégal: Elections de renouvellement du bureau de l'Ordre national des médecins - Medecins et tutelle s'accordent pour le 22 fevrier

Initialement prévues pour ce mois de janvier, les élections de renouvellement du bureau de l'Ordre national des médecins du Sénégal se tiendront en février prochain. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'Ordre des médecins ont finalement trouvé la bonne formule, enterrant du coup la hache de guerre.

Depuis plusieurs mois, la polémique sur la tenue ou non des élections de renouvellement du bureau de l'Ordre national des médecins du Sénégal a pris une large fenêtre dans les débats.

Le ministère de la Santé et l'instance des médecins n'ont pas réussi à trouver la bonne formule pour le déroulement de ces joutes.

Aujourd'hui, cette épisode est à classer dans les souvenirs puisse qu'un consensus a été trouvé et les élections auront lieu au mois de février 2020, plus précisément le 22, selon un communiqué conjoint des deux parties.

«Dans le cadre de l'organisation des élections pour le renouvellement intégral des organes de l'Ordre national des médecins du Sénégal, des réunions ont été tenues entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la Commission chargée de l'organisation pour le renouvellement intégral des organes de l'Ordre national des médecins du Sénégal et le Comité de conciliation», a fait savoir la source.

Pour ce qui est du lieu de vote, le siège de l'Ordre des médecins a été retenu et non le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le mode de scrutin demeure le vote par liste au scrutin majoritaire à deux tours.

Le vote par correspondance réclamé par l'Ordre, qui était un des points de discorde, a été accordé pour les médecins exerçant hors de la région de Dakar, selon les modalités définies par la Commission de renouvellement et acceptées par les parties prenantes.

La source a rappelé que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 janvier courant.