Sénégal: Colonel - Inspecteur Principal des Douanes, Abdourahmane DIEYE - Nouveau Directeur général des Douanes

Le Tout nouveau Directeur général des Douanes occupait jusqu'à sa nomination, ce jeudi 02 janvier 2020, le poste de Directeur régional des Douanes Ouest.

L'Inspecteur principal des Douanes Monsieur Abdourahmane DIEYE est titulaire d'un Master II en politique et Négociation Commerciales Internationales avec comme objet et résultats de recherche, l'adaptation des systèmes commerciaux nationaux aux exigences et obligations du système commercial multilatéral.

Monsieur Abdourahmane DIEYE est également titulaire d'une maitrise en sociologie des organisations et, naturellement, détenteur d'un Brevet de l'Ecole nationale d'Administration (ENA), Section Douanes.

Sa formation académique et professionnelle est ponctuée de plusieurs Certifications. Il s'agit entre autres des Certifations suivantes :

OMC E-Learning CERFICAT sur l'Agriculture à l'OMC ;

surveillance à l'Ecole nationale des Douanes de la Rochelle France ;

Certificat sur l'Accord relatif aux aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touche au commerce ;

Certificat sur les méthodologies des contrôles des opérations commerciales à l'Ecole nationale des Douanes de Tourcoing en France ;

Completion of The African Growth and Opportunity Act Training Worskship;

Cette solide formation est couronnée par un riche parcours professionnel.

A sa sortie de l'ENA en Septembre 2003, l'Inspecteur principal Abdourahmane DIEYE est d'abord affecté comme Inspecteur stagiaire à la Direction des Systèmes informatiques douaniers. De là, il rejoint le Port de Dakar comme Vérificateur au Bureau de Dakar Port Nord.

Il fût ensuite affecté en qualité de Chef des Sections du Bureau des Douanes de Dakar Yoff puis Chef des Sections au Bureau des Douanes de Dakar Port Nord.

L'Inspecteur principal Abdourahmane DIEYE fait un deuxième séjour à Yoff comme Chef du Bureau des Douanes de Dakar Yoff avant de retrouver le Port autonome de Dakar d'abord comme chef de Visite au Bureau des Douanes Dakar Port Sud et enfin comme chef de Bureau des Douanes de Dakar Port Nord en 2015.

Il a ensuite servi comme Conseiller technique à l'ancien Ministère de l'Economie et des Finances. C'est de là qu'il est promu Directeur régional Ouest.

Le nouveau Directeur général des Douanes est détenteur depuis 2016 de la médaille d'honneur de la Douane Hors Contingent. C'est à dire avant les 15 ans de service requis pour ladite médaille, en raison de ses états de service fort appréciables.

Par la voix du Bureau des Relations publiques et de Communication (BRPC) toute la Direction générale des Douanes lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions.