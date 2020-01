Maroc: Bank Al-Maghrib lance un nouvel indice monétaire

Bank Al-Maghrib (BAM) devait procéder depuis hier, jeudi 2 janvier, à la publication d'un nouvel indice monétaire de référence au jour le jour, dénommé Moroccan Overnight Index Average (MONIA), en remplacement de l'ancien taux de référence du marché Repo.

Le nouvel indice MONIA vise à renforcer la transparence des opérations sur le marché monétaire et son approfondissement par le développement d'un ensemble plus large de produits et d'instruments pour les acteurs du secteur financier, indique BAM dans un communiqué, ajoutant qu'il s'inscrit également dans le cadre des évolutions opérées au niveau international, avec en particulier l'introduction de taux de référence sans risque.

L'indice MONIA est ainsi calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor. Les termes de référence du calcul de cet indice seront publiés sur le portail Internet de Bank Al-Maghrib, rapporte la MAP.

Le nouvel indice a été mis en place dans le cadre d'une approche concertée entre l'ensemble des intervenants du marché monétaire, en particulier le ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, Bank Al-Maghrib, l'Autorité marocaine des marchés de capitaux, l'Association des sociétés de gestion et Fonds d'investissement marocains, les principales banques marocaines ainsi que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Le calcul du MONIA s'effectue sur la base des transactions de pension livrée de maturité un jour, réalisées par les différents intervenants du marché monétaire et dénouées la veille à travers la plateforme du dépositaire central Maroclear, relève la même source. Les transactions intra-dépositaires non dénouées auprès de Maroclear ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indice.

Et de rappeler que les indices de référence se situent au cœur des systèmes financiers et ont un rôle important dans l'industrie financière en raison de leur utilisation comme référence par les banques, les compagnies d'assurance, les gestionnaires d'actifs dans le calcul de leurs opérations financières.