Togo: A moins de 2 mois de la présidentielle, Habia et co-partisans restent dans la dynamique de la résistance

Il y a quatre ans, émergeait sur la scène politique nationale, le parti Les Démocrates de Nicodème Yao Habia. Pour ces quatre ans de vie, un Conseil national a réuni ce Vendredi les responsables des différents démembrements de cette formation politique de l'opposition togolaise.

Constant dans ses actions, ce parti qui amorce ainsi ses 5 ans d'existence croit en bien que "2020 sera une année de lumière dans l'histoire politique du Togo, que le soleil luise enfin pour chacun de nous citoyens de la terre de nos aïeux et que nous ayons en partage au quotidien le Pain et la Démocratie". Ils entendent élever leurs prières "vers le Dieu Tout puissant et que nos actions soient couronnées de succès pour arracher l'alternance".

Après analyse de la situation politique, Les Démocrates réaffirment leurs positions et disent dénoncer "le caractère illégal et l'opacité caractérisée dans laquelle la présidentielle est organisée et n'entend pas se mêler à ce processus", appeler "les forces démocratiques à oeuvrer ensemble pour arracher une transition devant permettre l'installation d'institutions crédibles avant l'organisation de toutes élections au Togo", et enfin "le peuple togolais à rester mobilisé et se tenir prêt à agir le moment venu, partout sur la terre de nos aïeux, pour arracher l'alternance".

Pour situer sur ces positions du parti, à soumettre à la C14 dont Les Démocrates restent membres, Nicodème Habia qui pense qu'on ne sauraut parler d'élection dans une dictature, et donc qu'il faudra dégager le parti au pouvoir,pour asseoir une démocratie avant de parler d'élection, il a relevé qu' " aujourd'hui le RPT/UNIR n'est plus notre adversaire mais notre ennemi. Nous sommes prêts pour la résistance jusqu'à la victoire".