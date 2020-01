Angola: La criminalité connaît une hausse à Huambo en 2019

Huambo — 3985 crimes divers ont été recensés au cours de l'année 2019 par la Police nationale (PN) dans la province de Huambo, soit 81 cas de plus par rapport à l'année 2018.

Les données ont été fournies vendredi par le délégué du ministère de l'Intérieur, Francisco da Silva, quand il prononçait son discours lors de la cérémonie de vœux du Nouvel An au personnel de la police.

À cette occasion, le responsable a informé que les actions criminelles avaient été enregistrées surtout dans les municipalités de Huambo, Caála et Bailundo et, à la suite des plaintes des citoyens et des opérations menées par la police, des groupes de malfaiteurs ont été démantelés et détenus.

Durant cette période, a-t-il poursuivi, la police a saisi 39 armes à feu de divers calibres, certaines avec leurs munitions, ainsi que d'autres instruments de guerre utilisés par des malfaiteurs pour commettre des crimes.

Il a fait savoir que la police avait également récupéré trois véhicules, 70 motos de différentes marques, ainsi que 265 kg de cannabis et six cracks.

Quant aux accidents de la route et de leurs conséquences, le commandant de la Police nationale à Huambo a également signalé qu'au cours de la période considérée, 922 accidents de la circulation avaient été recensés, causant 173 morts, 965 blessés et des dégâts matériels évalués à plus de 76,7 millions de kwanzas.

En termes comparatifs, il a dit qu'il y avait eu une diminution de 23 accidents, 47 décès et de 24,2 millions de kwanzas en dégâts matériels. Cependant, quant au nombre de blessés, il y a eu une augmentation de 20 cas.