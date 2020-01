Angola: Le vandalisme de PT entraîne la perte de 25 millions de AKz à l'ENDE

Luanda — Le vandalisme et l'incendie d'un poste de transformation (PT) d'électricité, à l'aube du jeudi (02), sur la route de Catete Road (Fermat), à Luanda, ont causé des dommages de près de 25 millions de kwanzas à l'Entreprise Nationale de Distribution d'Electricité (ENDE).

Outre ces dégâts, l'incendie total du PT, par des personnes encore inconnues, a également privé le réseau d'éclairage public du périmètre FTU / INEA (Institut de Routes d'Angola), selon le directeur du centre de distribution de l'ENDE de Kilamba Kiaxi, Pedro Buca.

Interrogé sur le manque d'éclairage public dans certaines parties de la route de Catete, le responsable a expliqué que, en plus des vandalisations d'équipements électriques, le problème concerne également le manque d'entretien régulier du système électrique.

Le PT fournissait également de l'électricité au supermarché Shoprite et à l'établissement de vente des dérivés du pétrole (huiles de voiture), qui sont actuellement alimentés par une autre source alternative de l'ENDE.

L'endroit où l'équipement électrique est installé a été transformé en rechapage, ce qui a facilité l'action des malfaiteurs, qui ont utilisé des pneus pour enflammer le PT et emporter l'équipement contenant du cuivre.

Selon Pedro Buca, l'affaire a déjà été transmise aux autorités chargées de l'application des lois, qui enquêtent pour tenir les auteurs responsables.

En raison de l'utilité et de la demande de ce métal (cuivre), le vandalisme et la destruction d'équipements électriques sont récurrents dans la ville de Luanda et dans d'autres provinces du pays.

Le cuivre est un métal qui peut être utilisé dans de nombreux domaines, tels que la construction, le chauffage de l'eau, la réfrigération, la fabrication de machines industrielles et même d'appareils électroniques. Électrification à Luanda.

La province de Luanda a bénéficié d'un millier de TP basse tension et de neuf sous-stations, qui permettent l'approvisionnement en électricité aux habitants, dans le cadre du projet d'électrification et de raccordement domiciliaire, débuté en 2016 et terminé en 2019.

Malgré cet investissement, le directeur Pedro Buca a reconnu qu'il y avait toujours un manque d'électricité du réseau public dans certains quartiers de Luanda, et que les prochains investissements visaient à couvrir ces zones grises.

Le projet, évalué à 675 millions de dollars US pour Luanda, financé par la ligne de crédit chinoise, a également permis l'installation de 21 sous-stations électriques dans les provinces de Huambo, Benguela, Cabinda et Zaire.