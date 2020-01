Congo-Brazzaville: Tombola incroyable Noël - Plusieurs personnes bénéficient des présents

La société de télécommunication Canal+ a procédé les 26 et 30 décembre, respectivement à Brazzaville et Pointe-Noire, à la remise des gains à ses clients qui ont été tirés au sort dans le cadre de la " Tombola incroyable Noël".

Au total, cent dix personnes ont été retenues sur l'étendue du territoire national. Etant donné que la tombola prend en compte deux zones géographiques (Brazzaville et la partie nord du pays puis Pointe Noire et le sud), seuls les gagnants vivant dans les environs de Brazzaville et Pointe-Noire ont été récompensés, en attendant que la direction générale déploie des équipes spéciales dans différentes localités concernées.

Les lauréats ont, à cet effet, reçu des écrans plasma, des groupes électrogènes, des téléphones ainsi que des bons d'achats. « Je suis vraiment heureux puisqu'au départ, je me disais que les responsables des entreprises choisissent leur parents mais franchement je n'en reviens pas. J'ai gagné une télévision de 32 pouces et je crois que cela récompense mes cinq années de fidélités à Canal+. J'invite les autres clients de se réabonner afin d'être éligibles», a déclaré Albert Mongo, l'un des bénéficiaires.

Selon Leger Ossombi Dira, responsable de la communication chez Canal+, cette promotion concerne tout le monde. Il a, en outre, rappelé que pour être tiré au sort, il suffit de se réabonner ou acheter un décodeur. « Il leur suffit de se réabonner ou acheter un décodeur durant la promotion. C'est une manière pour nous de récompenser nos clients », a -t-il signifié.

Dans le but d'être plus proche de ses clients en cette période des fêtes, Canal+ a lancé du 9 au 31 décembre dans l'ensemble du territoire national une tombola dénommée Incroyable Noël. L'opération est aussi une manière pour la société de remercier les fidèles abonnés et de manifester un élan de solidarité.

A l'issue du premier tirage à Pointe-Noire, Moussabou Lange a gagné un écran plasma de 43 pouces, deux abonnés ont reçu des groupes électrogènes et deux autres des Smartphones. Tandis qu'une cinquantaine d'abonnés a reçu des bons d'achats d'une valeur de dix mille. Léger Ossombi Dira a souligné que le dernier tirage aura lieu en ce début d'année en attendant ceux qui se sont abonnés ou réabonnés jusqu'au 31 décembre à minuit.

Notons qu'après la réception de leur prix, les heureux gagnants ont vivement remercié Canal+. « Je suis très heureuse de recevoir cet écran plasma après avoir gagné la tombola Incroyable Noël. Quand je voyais ce genre de jeu à la télévision, je disais que c'est un montage. Mais aujourd'hui je réalise que ce n'est pas un montage. Je me suis réabonnée juste pour 5500F CFA et j'ai gagné un écran de 43 pouces », s'est réjouie Lange Moussabou