Tunisie: CAN de handball séniors hommes - Dix pays se donnent rendez-vous à Tunis

Le coup d'envoi de cette 24e Coupe d'Afrique des nations (CAN) sera lancé à Tunis, en Tunisie, dans deux semaines exactement. Elle regroupera, durant dix jours, dix équipes nationales africaines.

Les différentes équipes inscrites à cette compétition sont divisées en quatre groupes puisque le groupe A est composé de l'Egypte, de la République démocratique du Congo, de la Guinée et du Kenya ; le groupe B regroupe, quant à lui, l'Angola, le Gabon, le Nigeria et la Libye. Le tenant du titre et pays hôte (Tunisie), le Cameroun, la Cote d'Ivoire et le Cap Vert forment le groupe C. Le Congo est logé dans groupe D, en compagnie du Maroc, de l'Algérie, du Sénégal et de la Zambie.

Apres le tirage au sort qui s'était déroulé le 19 octobre 2019, à l'hôtel El Mouradi Gammarth de Tunis, l'heure est venue pour effectuer les derniers réglages avant que la compétition proprement dite ne débute. La majorité des équipes qualifiées a déjà entamé les matchs amicaux afin d'effectuer les corrections finales.

Le Congo qui a été éliminé en quart de finale par l'Egypte lors de la dernière édition devrait faire mieux afin d'espérer une place qualificative à la Coupe du monde de la discipline qui se tiendra en Egypte. « En sport, il faut mettre les moyens en jeu. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être parmi les sept pays africains qui se qualifieront à la Coupe du monde. Nous devrons travailler dur pendant la CAN afin de garantir notre qualification à cette grande compétition », a déclaré le président de la Fédération congolaise de handball, Jean Claude Ibovi, lors d'un échange avec la presse.

A ce jour, les Diables rouges du Congo se trouvent en Tunisie afin de préparer la compétition. Les handballeurs congolais ont quitté Brazzaville, le 30 décembre, dans les premières heures de la matinée. Accompagnée du technicien français Guy Petitgirard, l'équipe congolaise a débuté ses séances d'entrainements le 1er janvier 2020 avant d'enchaîner avec des matchs amicaux avec plusieurs équipes et clubs, à partir du 2 janvier. Selon le programme technique que Guy Petitgirard a mis à notre disposition, les Congolais vont intensément travailler jusqu'au 14 janvier, c'est-à-dire deux jours avant la compétition. Cette compétition qui est à sa 24e édition sera organisée du 16 au 26 janvier 2020 à Hamamet et Rades en Tunisie par la Confédération africaine de handball.