Congo-Brazzaville: Opération Tranquillité 2019 - La police interpelle vingt-quatre personnes pour violation de la loi pénale

Le directeur départemental de la police, le colonel Jean-Pierre Okiba, a fait le 2 janvier à Brazzaville un bilan partiel de l'opération Tranquillité 2019, consistant à mettre hors d'état de nuire tous les malfrats et autres bandits qui sèment la terreur pour permettre à la population de passer les fêtes de fin d'année et de Nouvel An dans la quiétude et la sérénité.

Selon cet officier supérieur, les statistiques de la police ont enregistré quinze accidents sur la voie publique et vingt-quatre personnes ont été interpellées pour différentes infractions liés à la loi pénale. « L'extorsion est l'une des plus dominante infraction. Nous avons, dans nos services, trois enfants pour recherche d'intérêts familiale. Ces enfants étaient égarés à la Corniche. Ils viennent d'être récupérer par leurs parents », a expliqué le colonel Jean-Pierre Okiba.

L'opération Tranquillité 2019 consiste, entre autres, à maintenir les renseignements à un niveau maximal et marquer une forte présence policière dans tous les coins et recoins de la ville, à travers des patrouilles pédestres ou motorisées, dans le but de parer et prévenir toute éventuelle menace de trouble à l'ordre public.

A Brazzaville, durant la période des festivités de fin 2019 et début d'année 2020, la police a été plus visible dans les bâtiments, les lieux de culte chrétiens le 24 et le 25 décembre, les grands magasins et centres commerciaux, salles de spectacle et marchés de Noël ouverts au public ainsi que dans les rassemblements marqués par une forte affluence.

Par ailleurs, le directeur départemental de la police a fait appel à la vigilance de tous les citadins pour que chacun contribue au renforcement de la protection des intérêts de la nation, des personnes et des biens en mettant à profit, le numéro 117.