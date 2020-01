Maroc: Migrations - Le Maroc va accueillir le colloque international

La rencontre se tiendra du 1er au 2 avril à Oujda et aura pour thème « Migrations internationales : politiques publiques d'intégration et développement, réalité, défis et horizons.»

L'occasion sera tout indiquée pour ces assises, initiées par le Centre universitaire d'études des migrations de l'Université Mohammed Premier d'Oujda, d'analyser, discuter et échanger sur les politiques publiques de la migration mises en œuvre par les pays traditionnellement migratoires.

Le colloque permettra à la communauté scientifique et universitaire d'arrêter des pistes et autres approches de réponses pouvant permettre d'améliorer les politiques publiques liées à la gestion migratoire, mais aussi à l'intégration des migrants.

Dans une note de présentation de la rencontre, les organisateurs soulignent que les flux migratoires internationaux, qui ne cessent de s'accroître, marquent la cadence des interventions publiques des pays d'origine et de destination. Le texte ajoute que les enjeux de la gestion migratoire et du vivre ensemble exigent la mise en œuvre non seulement de politiques publiques d'intégration des migrants réguliers et des personnes demandeurs de la protection internationale mais aussi des programmes de leur retour volontaire dans chacun de leurs pays.

S'agissant du Maroc qui abritera le colloque, un pays traditionnellement d'émigration, les organisateurs rappellent qu'il s'est transformé à partir de 2013 en une nation de destination d'immigration, ce qui nécessite l'actualisation et l'enrichissement des instruments d'intégration de migrants. Dans cette optique, Rabat a déjà mis en œuvre deux stratégies nationales : la stratégie d'immigration et d'asile, ainsi que celle destinée aux Marocains résidant à l'étranger.