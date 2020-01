Afrique: Environnement - 2020 sera une année cruciale pour le climat

Au cours des derniers mois, la communauté scientifique n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme au sujet de l'appauvrissement de la biodiversité et de l'urgence climatique. Les scientifiques et la plupart des gouvernements s'accordent à dire que le monde est confronté à une crise environnementale sans précédent : le nombre énorme d'espèces au bord de l'extinction et les températures mondiales continuent d'augmenter.

Les solutions fondées sur la nature offrent le meilleur moyen d'assurer le bien-être des êtres humains, de lutter contre le changement climatique et de protéger la planète. Pourtant, la nature est en crise : nous perdons des espèces à un rythme 1 000 fois plus élevé qu'à tout autre moment de l'histoire de l'humanité.

Les êtres humains dépendent d'écosystèmes stables et sains pour leur survie, il est urgent d'agir en 2020 pour mettre le monde sur la voie d'un avenir plus durable. C'est une « super année » pour l'environnement, une année décisive au cours de laquelle les principales réunions internationales donneront le ton et le programme de l'action environnementale pour la décennie à venir.

Voici quelques-unes des principales réunions internationales prévues pour 2020 :

23 - 28 février : Forum sur la biodiversité mondiale (Davos, Suisse)

2 - 6 juin : Conférence sur les océans de l'ONU (Lisbonne, Portugal)

Organisée conjointement par les gouvernements du Kenya et du Portugal, la conférence devrait adopter une déclaration intergouvernementale sur les domaines d'action innovants fondés sur la science ainsi qu'une liste d'engagements volontaires, pour appuyer la mise en œuvre de l'objectif 14 du développement durable (Vie aquatique). Le thème général de la Conférence est « Intensifier l'action sur les océans fondée sur la science et l'innovation pour la mise en œuvre de l'objectif 14 : bilan, partenariats et solutions ». La réunion a lieu trois ans après la première conférence sur l'océan.

11- 19 juin : congrès mondial de la nature (Marseille, France).

Le congrès cherchera à exploiter la solution que la nature offre aux défis mondiaux.

23 - 28 aout : eau et changements climatiques : amplifier l'action (Stockholm, Suède).

Cette année, la semaine mondiale de l'eau sera axée sur la science et l'innovation.

15 septembre : 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, avec le premier jour du débat général de haut niveau le 22 septembre. Un sommet des dirigeants sur la biodiversité pourrait avoir lieu au même moment et au même endroit. Ce sera l'occasion pour les dirigeants du monde entier de déclarer qu'il n'est plus acceptable de continuer à dégrader notre planète et qu'il est urgent de prendre des mesures pour restaurer la nature dès maintenant.

27 septembre : 5e anniversaire du lancement des objectifs de développement durable.

5-10 octobre, (Kunming, Yunnan, Chine) : Conférence de l'ONU sur la biodiversité : "Convention sur la diversité biologique COP 15"

COP 15 examinera la réalisation et l'exécution du Plan stratégique de la Convention pour la biodiversité 2011-2020. Il est également prévu que la décision finale sur le cadre mondial pour la biodiversité post-2020 sera prise, ainsi que des décisions sur des sujets connexes, notamment le renforcement des capacités et la mobilisation des ressources.

9-20 novembre Glasgow, Écosse, Royaume-Uni : Conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2020 : "UNFCCC COP 26"

A l'aube d'une année où les nations doivent renforcer leurs engagements de Paris en matière de climat, le rapport annuel du PNUE sur l'écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions avertit que si les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne diminuent pas de 7,6 % chaque année entre 2020 et 2030, le monde manquera l'occasion de se mettre sur la voie de l'objectif de température de 1,5°C de l'Accord de Paris. Une série de journées mondiales seront l'occasion de mettre en lumière les urgences liées au climat et à la biodiversité, notamment :

3 mars - Journée mondiale de la vie sauvage / Journée africaine de l'environnement.

22 mai - Journée internationale de la diversité biologique.

5 juin - Journée mondiale de l'environnement / Semaine de l'environnement de l'Union européenne.

8 juin - Journée mondiale des océans.