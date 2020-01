Congo-Brazzaville: Tournoi de scrabble - L'appel à candidatures ouvert jusqu'au 22 janvier

Les inscriptions à la deuxième édition du tournoi de scrabble de l'Institut français du Congo (IFC) se font à la médiathèque de cet espace culturel où se déroulera également la finale de la compétition prévue pour le 25 janvier à Brazzaville.

Ouverte à tous, la deuxième édition du tournoi de scrabble se destine à la fois aux professionnels qu'aux passionnés et amateurs de ce jeu. Fruit d'un partenariat entre l'IFC et la Fédération congolaise de scrabble, le tournoi récompensera les trois premiers vainqueurs moyennant des sommes de 100 000, 75 000 et 50 000 FCFA.

Le scrabble est un jeu de société et de lettres où l'objectif est de cumuler des points. Sur la base de tirages incertains de lettres, il permet de créer des mots sur une grille carrée, dont certaines cases sont primées. A seul ou à plusieurs, le scrabble se révèle être un bon moyen de renforcer son champ lexical et d'acquérir le vocabulaire et les connaissances.

A l'origine se jouant en famille ou entre amis, le scrabble a rapidement évolué, donnant lieu à la création de clubs puis de fédérations nationales et internationales qui organisent des compétitions et classements. Aujourd'hui, il fait partie des disciplines incluses dans la programmation des jeux de la Francophonie. A l'instar du jeu d'échec, il peut aussi être considéré comme une discipline sportive, au regard de tout ce qu'il occasionne : apprentissages, tournois, championnats, spectacles, efforts intellectuels et aptitudes physique, etc.

Soulignons que le scrabble a été inventé par l'architecte new-yorkais Alfred Mosher Butts (13 avril 1899 - 4 avril 1993). Contraint au chômage par la crise de 1929, il crée en 1931 une première version dénommée « Lexiko », dont le nom, trop proche d'un jeu existant appelé Lexicon, est successivement changé en « Alph », « It », « CrissCrossWords » et finalement « scrabble ». Aujourd'hui, le jeu est commercialisé dans environ cent vingt et un pays et en trente-six langues. En ce qui concerne le scrabble francophone, de nombreux outils en ligne gratuits donnent la possibilité de consulter le dictionnaire officiel mais aussi de générer toutes les transpositions de n'importe quel tirage : il suffit d'entrer les lettres qui composent ce dernier.