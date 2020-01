Algérie: Lutte contre le terrorisme et la criminalité - De "grands résultats" réalisés par l'ANP en 2019

Alger — L'année 2019 s'est distinguée par de "grands résultats" en matière de lutte antiterroriste, contre la contrebande, le trafic d'armes et la criminalité organisée, selon un bilan opérationnel de l'Armée nationale populaire (ANP), rendu public, vendredi.

"Conformément aux instructions du Haut Commandement de l'ANP, visant le renforcement des efforts et la vigilance afin de préserver la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau, pour faire face à toute éventuelle menace visant la sécurité et la stabilité du pays. L'année 2019 s'est distinguée par de grands résultats, en matière de lutte antiterroriste, contre la contrebande, le trafic d'armes, le narcotrafic et la criminalité organisée, et ce, par la neutralisation et l'arrestation d'un nombre important de terroristes, le démantèlement de plusieurs réseaux de soutien et la destruction d'un grand nombre de casemates et d'abris servant de refuges aux groupes terroristes", souligne la même source.

"Ces opérations organisées et coordonnées entre les différentes unités de l'ANP, ont permis également l'arrestation d'un grand nombre de contrebandiers et la récupération d'importants lots d'armements, de munitions, de drogues, de carburants et de marchandises prohibées. Ce qui reflète la volonté du Haut Commandement de l'ANP à mettre en échec les desseins macabres de ces criminels, et démontre le professionnalisme, la vigilance et la détermination de nos forces armées à la préservation des intérêts suprêmes du pays et la protection de la souveraineté du territoire national, comme le confirment les résultats suivants:

Concernant la lutte antiterroriste, les différentes opérations menées par les unités de l'ANP se sont soldées par:

- L'élimination de (15) terroristes et arrestation de (25) autres terroristes.

- La reddition de (44) terroristes aux autorités militaires.

- L'arrestation de (245) éléments de soutien aux groupes terroristes.

- La découverte de (06) dépouille de terroriste.

- La reddition de (13) membres des familles de terroristes.

- La découverte et destruction de (295) casemates pour groupes terroristes et (09) ateliers de fabrication d'explosifs.

- La récupération de (649) pièces d'armement répartis comme suit: (116 kalachnikov, 433 fusils, 32 pistoles, 38 mitrailleurs, 30 lance-roquettes).

- La récupération de (240) chargeurs, (33) chaines de munitions et (193.680) balles de différents calibres et (1.725) obus.

- La découverte et destruction de (750) bombes de confection artisanale, (1891.4 Kg) de matières explosives.

S'agissant de la lutte contre la contrebande, la criminalité organisée et l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP ont obtenu les résultats suivants :

- L'arrestation de (723) narcotrafiquants.

- L'arrestation de (1.909) contrebandiers.

- L'arrestation de (3.001) orpailleurs.

- La saisie d'une importante quantité de drogue s'élevant à 3 quintaux et 85 kg de cocaïne, (478.15) quintaux de kif traité et (470.758) comprimés psychotropes.

- La saisie de (872) véhicules.

- La saisie de (10) drones.

- La saisie de (284) moyens de communication et (38) paires de jumelles.

- La saisie de (786.9) quintaux et (244.281) unités de tabacs.

- La saisies de (296.513) unités de différentes boissons.

- La saisie de (624.9) tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande.

- La saisie de (918.102) litres de carburants.

- La saisie de (985.469) unités de produits parapharmaceutiques.

- La saisie de (515) détecteurs de métaux, en plus de (3.198) groupes électrogènes, (2.188) marteaux piqueurs et (2.672) sacs de mélange de pierres et d'or brut et (66) broyeurs de pierres.

- La saisie de (59,7) kilogramme d'or.

- La saisie de (1229305) unités de produits pyrotechniques.

- L'arrestation de (4.465) immigrants clandestins de différentes nationalités.

- La mise en échec de (3.053) tentatives d'émigration clandestine et sauvetage de (331) personnes, précise le bilan de l'ANP.