Angola: Une ravine menace de couper la circulation sur la route nationale 225

Dundo — La liaison routière entre les provinces de Lunda Norte et de Malanje, de Cuanza Norte et Luanda, peut être interrompue à tout moment en raison de la progression d'une ravine qui a déjà "avalé " une partie de la route nationale Nº 225, sur la section Cambawassa/siège de Lóvua.

La progression du ravin, de plus de 10 mètres de profondeur, est due à l'érosion des sols et aux fortes précipitations de ces derniers mois dans la province de Lunda Norte.

Dans la localité de Salucunda, municipalité de Cuilo, le problème est plus grave: plus de 20 camions transportant des vivres et du carburant sont bloqués depuis le 31 décembre dernier, en raison d'une dégradation d'environ 26 kilomètres sur la même route.

La route nationale 225 est actuellement utilisée par les automobilistes et principalement les camionneurs pour transporter de la nourriture, du carburant et des passagers de Luanda vers l'est du pays et/ou vice-versa.

Mercredi, 1er janvier, le gouverneur provincial de Luanda Norte, Ernesto Muangala, s'est rendu dans la municipalité de Lóvua pour s'informer sur la situation de la même route et a ordonné au Bureau des services techniques et des infrastructures de commencer vendredi les travaux d'ouverture d'une voie alternative, en attendant le démarrage des travaux de restauration de la route 225.

L'ouverture de la route alternative, selon le gouverneur, devrait compter sur le soutien des sociétés minières opérant à Lunda Norte.

Les travaux de réhabilitation de la route nationale 225, sur une longueur de 504 kilomètres, ont commencé en 2012.