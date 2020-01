Cameroun: Jean de Dieu Momo - " Je n'aimerais pas sortir du gouvernement "

Invité ce samedi 03 janvier 2020 sur la chaine de télévision camerounaise à capitaux privés, Vision 4, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice ( Mindel / Justice), Jean de Dieu Momo a fait savoir qu'il aimerait que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, le conserve au gouvernement.

Jean de Dieu Momo est Mindel/ Justice, et président d'un parti politique allié au régime de Yaoundé. Le membre du gouvernement était l'invité d'Ernest Obama le journaliste vedette de la chaine de télévision de l'homme d'affaires milliardaire, Jean Pierre Amougou Belinga. C'était dans le cadre de l'émission " Décryptage ".Avec notre confère, Me. Jean de Dieu Momo n'a pas manqué de dire comment étant hors du pays en début d'année dernière, il avait été appelé par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, afin d'envoyer son curriculum vitae. " J'avais tout de suite cherché une connexion Internet dans mon hôtel, et envoyé mon CV", a-t-il confessé. Et de poursuivre : " le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh m'avait appelé pour me dire que le président de la République voulait me remercier. Mais il ne m'avait pas indiqué la nature de la récompense ".

Du crochet télévisé du ministre Jean de Dieu Momo, nous apprenons que le 04 janvier 2019 où Paul Biya procède à un réaménagement gouvernemental, il est dans un bar de Yaoundé la capitale politique du Cameroun. Assez décontracté comme à son habitude, l'avocat nous confie qu'il avait emprunté un taxi pour rejoindre son hôtel à Yaoundé, et payé les frais de transport pour tous les occupants de l'engin. Et devant l'étonnement des autres occupants du véhicule qui étaient étonnés de voir Jean de Dieu Momo tout le temps au téléphone et recevant des félicitations, le président du Paddec répond que sa fille a fait des jumeaux.

À la question du journaliste Ernest Nana Obama s'il craint d'être débarqué du gouvernement si le chef de l'État procède à un remaniement gouvernemental après les élections législatives et municipales du 09 février 2020, le ministre Jean de Dieu Momo répond sans ambiguïté : " Je n'aimerais pas sortir du gouvernement. J'y suis venu pour travailler. Avant, je n'avais pas peur. Mais maintenant, j'ai des craintes".

En un mot comme en mille, c'est un Jean de Dieu Momo béatifiant Paul Biya, que nous avons eu le plaisir d'avoir sur la chaine de télévision Vision 4. " Paul Biya a prouvé qu'il est un président qui aime son peuple, qui l'écoute, et qui n'exécute que ses desiderata ", scande Jean de Dieu Momo.