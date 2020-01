Togo: Un Plan ambitieux pour la transformation agricole en gestation

C'est un rendez-vous immanquable pour les paysans togolais depuis plusieurs années vu que le Forum national du paysans togolais est une occasion de faire des projections sur le secteur agricole togolais pour les 2 prochains mois.

Pour cette 12ème édition qui s'annonce un peu plus tôt que les autres, puisque fixé sur les 23, 24 et 25 Janvier prochains à Kara (à 420 km de au Nord de Lomé), il est prévu l'annonce d'un nouveau plan d'urgence pour la transformation agricole au Togo.

Des informations communiquées par des sources proches de l'organisation de ce rendez-vous, particulier qui rassemblera 1000 personnes représentant notamment les acteurs directs des chaînes de valeurs (producteurs, industriels, transformateurs, commerçant/exportateurs), les prestataires de services, les institutions financières (banques, assurances, systèmes financiers décentralisés), les partenaires techniques et financiers (PTF), les organisations de la société civile et des invités spéciaux venant des pays partenaires, il sera question pour les différents acteurs de redéfinir les contours de la nouvelle feuille de route agricole et d'aller vers un pays auto-suffisant.

Aussi, sera-t-il exposé les innovations technologiques agricoles du pays, les produits agricoles et agro industriels, des échanges d'affaires entre les acteurs au niveau des différents maillons des chaînes de valeurs, la présentation des offres de service agricoles et agro industriels et des offres de financement et d'assurance, à travers une foire agricole qui s'ouvrira plus tôt dès le 18 Janvier dans cette seconde ville du pays.

Pour ce qui est du plan d'urgence pour la transformation agricole en vue, il a pour principal but d'accélérer l'atteinte des objectifs du Plan national de développement (PND 2018-2022), lancé depuis mars 2019 par le Président de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Autres activités qu'on cite dans l'agenda de ce 2ème FNPT, des conférences-débats, des travaux en commission sous forme de tables-filières sanctionnées par l'établissement d'accords-programmes de accords commerciaux, une session de restitution qui sera sanctionnée par la signature des accords entre les acteurs, des rencontres "B to B" entre les acteurs des chaines de valeurs, et enfin, ma prise des engagements par les acteurs des différentes familles, le déploiement d'innovations, la distinction de meilleurs entrepreneurs et exploitants agricoles.

