Cameroun: UDC - Analyse des résultats et réarmement moral

C'est principalement à ces activités qu'on s'occupe en attendant les restitutions prévues en décembre prochain à Foumban.

Al'Union démocratique du Cameroun , la commission mise sur pied pour analyser les résultats dans chaque commune et par aire géographique d'encadrement politique à la base est en ce moment à pied d'œuvre. Les résultats de ces analyses permettront de tirer les leçons de chaque résultat dans la perspective d'un éventuel renouvellement des organes de base. Une fois cette étape franchie, les responsables départementaux prendront le relais.

En effet, ils sont chargés d'entreprendre une tournée de réarmement moral des militants et de recueillir leurs doléances politiques et sociales. Toute cette collecte constituera la base de données, qui permettra d'actualiser et d'arrêter la stratégie pour les prochaines élections, notamment les municipales et les législatives prévues l'année prochaine.

En réalité, c'est au cours d'une réunion du Bureau politique convoquée le 11 octobre dernier par le président dudit parti, Dr Adamou Ndam Njoya que ces principales stratégies ont été adoptées. On s'y était très vite projeté pour l'après élection. Tenue à l'espace culturel Nji Monkoup au quartier Njinka à Foumban, cette rencontre était élargie aux maires, aux adjoints aux maires, aux députés, aux députés suppléants et aux responsables des commissions départementales et régionales de campagne.

Les restitutions sont prévues au début du mois de décembre, toujours sous la houlette du président du parti. Les différents maillons ont donc jusqu'au mois de novembre prochain pour boucler toutes ces missions. Parallèlement à toute cette mobilisation, les préparatifs des traditionnelles activités de fin d'années sont également en cours.

Il s'agit entre autres du Bantou's Day (l'excursion aux endroits sacrés et touristiques du village Bantou dans l'arrondissement de Malantouen), des activités culturelles et sportives et du carnaval de Foumban et ses environs.