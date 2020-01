Cote d'Ivoire: Formation - L'Infas lance une licence et un master

Du nouveau dans la formation professionnelle du pôle santé et biotechnologies de l'Institut national de formation des agents de santé (Infas) et de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké.

En effet, il est désormais ouvert la Licence et le Master régional spécialisé Qualité, gestion des risques sécurité en établissement de santé en Afrique et la licence master régional spécialisé Télémédecine et Innovation technologique en santé (Tmits). L'information a été donnée, le 18 décembre dernier à l'Infas, au cours d'une conférence en présence du Pr Méliane N'Dhatz Ebagnitchié épouse Sanogo, directrice générale de l'Infas, Dr Franck Mansour Adeoli, Directeur régional Ripaqs Afrique.

Organisés en partenariat avec le Réseau international de planification et de l'amélioration de la qualité et de la sécurité en Afrique (Ripaqs), cette licence et ce master régional spécialisé en télémédecine visent à donner aux apprenants des compétences sur l'utilisation des outils et méthodes de la télémédecine. Qualification qui permet la pratique de la médecine à distance par l'utilisation des Tic. Et ce dans le cadre de la E-santé ou la santé digitale recouvrant l'usage des technologies du numérique dans le champ de la santé et du bien-être.

Le second diplôme Licence et le master régional spécialisé en qualité, gestion de risque vise à donner aux apprenants des compétences sur l'utilisation des outils et méthodes de managements de la qualité et de la gestion des risques et de la sécurité dans le but de faire évoluer les pratiques professionnelles dans les établissements et organisations de santé. Les durées de formation sont de 12 mois pour la licence et 24 mois pour le master.

Les inscriptions pour l'année académique 2019-2020 se poursuivent sur le site www.m-esante.com. La durée de la formation pour la licence est de 12 mois pour un coût de 1.200.000 FCFA. Quant à la maîtrise, elle dure deux ans, pour un coût de 1.500.000 par an soit 3 millions FCFA pour les deux années de formation.