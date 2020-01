Ile Maurice: Consommation - Les prix des légumes en hausse à partir de la semaine prochaine

Ce sera un coup dur pour les consommateurs dans les jours à venir, suite aux empreintes qu'à laissées Calvinia dans les champs à travers l'île. Selon le secrétaire de la Small Planters' Association, Kreepaloo Sunghoon, il faut s'attendre que les champs ne puissent produire suffisamment de légumes à partir de la semaine prochaine à cause des arbres qui ont été abîmés et des semences endommagées. «Quand il y a des grosses pluies et des rafales, c'est dans les dix jours après la tempête que nous ferons face aux dégâts.»

Notre interlocuteur ajoute que les légumes que les consommateurs achètent au marché en ce moment sont ceux qui ont pu être sauvés avant les caprices de Dame Nature. «Kan inn anonsé pou éna siklonn tou bann planter inn désann dan zot karo pou rékolté séki kapav. Mé la ousi, éna pann kapav sov tou. Akoz samem éna sertin marsan met zot pri déza en hausse.»

Mais quels sont les légumes qui ont été les plus affectés ? D'après l'évaluation de la Small Planters' Association, les plus affectés sont principalement les aubergines, les pommes d'amour, les tomates, les piments, les haricots verts, les brèdes et les fines herbes. Le giromon est toutefois en tête de liste parmi les légumes qui ont pu tenir bon face à Calvinia. «Nous avons fait le tour de l'île pour évaluer les dommages et les prix officiels des légumes affectés seront publics très bientôt.»