Madagascar: Football / Trophée Orange FC - Bolida à la seconde place !

Bolida reçoit enfin un titre à la mesure de son immense talent.

Lalaina Nomenjanahary termine à la seconde place du Trophée Orange Football Club. Une belle consécration pour le joueur des Barea et du Paris FC qui fait partie des espoirs africains. On irait même jusqu'à lui donner le premier prix si cela ne dépendait que des fans de l'équipe nationale.

La grande consécration pour Bolida de son vrai nom Lalaina Nomenjanahary qui s'est hissé à la seconde place du Trophée Orange Football Club. Le vote des internautes en fait pour ceux qu'ils considèrent comme les meilleurs espoirs du football africain.

La première place du vote est attribuée à l'Algérien Ismaïl Bennacer, un choix presque logique pour le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des nations 2019 qui joue de surcroît dans un très grand club en l'occurrence au Milan AC.

Doublé de Bolida face au Niger. La troisième place est revenue au Congolais du Tout Puissant Mazembe Jackson Muleka, un vote qui honore les joueurs qui évoluent sur le continent.

Mais cette place de deuxième de ce Trophée Orange FC, Bolida le doit surtout à sa prestation au niveau des Barea et tout particulièrement au cours du match contre l'Ethiopie et surtout ce retentissant doublé contre le Niger, les deux premiers buts de Madagascar. Deux buts qui ouvrent une voie royale pour des Barea qui se sont imposés par 6 buts à 2. Deux victoires qui placent Madagascar en bonne place pour les qualifications à la CAN 2021 avec cette double confrontation face à la Côte d'Ivoire en septembre.

Mal engagé dans le championnat de la Ligue 2, le Paris FC se trouve à la 19ème place et se repose presque entièrement sur Bolida qui est, comme toujours, au four et au moulin sans jamais baisser les bras. Des qualités qui sont pour beaucoup dans le choix des internautes.

C'est une certitude qu'à 33 ans, Bolida ne connaît pas encore ses limites et qu'il reste un des précieux cadres des Barea pour cette année 2020 où les Barea jouent sur deux tableaux, la CAN 2021 et le Mondial 2022 au Qatar.