Madagascar: Cadeau présidentiel aux fonctionnaires - Suspicion de détournements

Certains agents de l'Etat n'ont reçu que 3000 Ariary sur les 65 000 Ariary annoncés.

Polémiques autour de la distribution de la somme de 65 000 Ariary que le président Andry Rajoelina a offert aux fonctionnaires en guise de cadeau de fin d'année. Avant les fêtes de fin d'année, le Chef de l'Etat a pris la décision de soutenir financièrement les fonctionnaires et de distribuer à tous les ministères le budget prévu pour les primes de fin d'année de la Présidence. Tous les employés de l'Etat sans exception devaient percevoir une enveloppe de 65 000 Ariary venant du numéro Un d'Iavoloha. Cependant, la distribution de ce cadeau présidentiel ne s'est pas déroulée comme prévu. L'initiative a même provoqué la grogne chez les fonctionnaires.

En effet, plusieurs agents de l'Etat se plaignent d'avoir été mis à l'écart. C'est notamment le cas au niveau de la Circonscription scolaire dans la Région Anosy où les enseignants au niveau des EPP et des CEG n'ont reçu que 2000 ou 3000 Ariary. C'est pourquoi ils dénoncent « un traitement inégalitaire ». D'après les informations, les agents de la Direction régionale de l'éducation nationale (DREN) ont pu recevoir la totalité de la somme, c'est-à-dire, 65 000 Ariary.

Quant à eux, les employés de la CISCO ont perçu 45 000 Ariary. Un énorme écart comparé aux 2000 Ariary reçus par les enseignants de la même localité. Selon nos sources, pour le CEG Tanambao à Fort Dauphin par exemple, les 83 enseignants travaillant au sein de l'établissement n'ont eu que 300 000 Ariary (1,5 millions de Fmg) à se partager entre eux, soit environs 3000 Ariary de chaque. 4000 Ariary par enseignant de cadeau présidentiel en revanche au niveau de l'EPP Manambaro Fort Dauphin.

Paniers garnis. Cette affaire ne concerne pas uniquement l'éducation nationale. Les agents des autres ministères commencent aussi à hausser le ton. C'est le cas notamment au niveau du Centre Hospitalier Universitaire de Fenoarivo, dans l'Antsimondrano où les 100 membres du personnel n'ont rien perçu si l'on s'en tient à nos sources. Pourtant, les agents de l'hôpital HJRA et de l'hôpital d'Itaosy ont reçu l'intégralité de leur 65 000 Ariary. Quoiqu'il en soit, pour mettre fin aux polémiques, les ministères et les responsables concernés directement devraient apporter des éléments d'explication sur cette affaire.

Une grande suspicion de détournement commence à se sentir dans les rangs des fonctionnaires. D'après certaines sources, certains ministères ont utilisé l'argent pour distribuer des paniers garnis à leurs employés. Des éléments d'éclaircissements est donc nécessaire pour rassurer les fonctionnaires.

D'autant plus que d'après les informations, les ministères ont bel et bien envoyé l'argent. Les suspicions reposent donc sur les responsables régionaux. Ces derniers sont accusés de vouloir poursuivre les pratiques malsaines des anciens régimes et continuent de pratiquer la politique du « Tanana zatra mitsotra ». Quoiqu'il en soit, le régime Rajoelina, connu et reconnu par son combat pour l'assainissement au sein de l'Administration publique et son engagement pour la lutte contre la corruption et les détournements, devrait agir pour faire la lumière sur cette affaire.