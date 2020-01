Madagascar: Iles Vanille - Promotion du tourisme à travers le golf

Les participants se sont dits satisfaits des services offerts durant leur séjour dans les Îles Vanille.

Après Madagascar, qui a organisé la compétition internationale de golf MCB Tour Championship, deux autres pays membres des Îles Vanille, à savoir, La Réunion et Maurice, ont également tenu un événement golfique en décembre dernier. Il s'agit notamment de Vanilla Islands Pro Am Tours, qui en était à sa 3e édition. En fait, les Îles Vanille se lancent actuellement dans la promotion du tourisme sportif et particulièrement à travers le golf qui représente à peu près 20 milliards de dollars par an au niveau mondial. « Notre objectif consiste à combiner la compétition de golf avec la découverte des îles.

L'opération est réussie. En effet, elle permet de communiquer à l'extérieur sur la qualité des parcours et des prestations pour pouvoir attirer de nouveaux touristes. Le combiné inter-îles est un must. Et nous avons progressé à tous les niveaux de l'organisation. La preuve, l'organisation de la 4e édition de cet événement golfique est à l'étude étant donné que l'ensemble des participants se sont dits satisfaits des services et des prestations offertes durant leur séjour dans les îles. Leur fidélité a été également observée », a expliqué Pascal Viroleau, le directeur des Îles Vanille.

Il faut savoir que les retombées économiques induites de ce tourisme lié au golf sont également importantes pour chaque pays hôte.