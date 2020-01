Madagascar: Guide du week-end - Mixmag avec trois DJ au Kudéta

Une grande première au KUDéTA ! Trois Dj offriront un show ce soir à partir de 21 heures. Ils vont mixer ensemble pendant plus de trois heures. Nyco, concepteur des soirées Mars Attacks, Raj un Dj plus électrique et Brandih, l'initiateur de MixMag, un Dj malgache résident en Norvège, seront aux platines.

Fête du Nouvel An prolongé avec New quartet

Le premier samedi de l'année 2020 sera consacré au Pop Jazz au Farawest à Faravohitra ce soir à partir de 20 heures. Quatre virtuoses partageront la scène, les New Quartet : Datita Rabeson, Eric Rakotoary, Joro Rakotozafiarison et Maminiavo Zaza. Toutes les générations auront chacune leur part car New Quartet est composé de la nouvelle génération et ceux qui ont traversé les époques.

JaoVavy s'invite à San Marina

Jaovavy offrira un showcase à San Marina aux 67 ha. Le ragga-dancehall résonnera dans le quartier. Les amoureux du style jamaïcain seront servis. Après avoir réalisé un featuring avec 'Stan'jah samy mafy' en 2018, elle a pris la scène principale en 2019 alors que sa notoriété grandissait, elle a fait des tournées presque dans les quatre coins de l'île. Jaovavy qui signifie guerrière est son pseudo pour prouver sa bravoure et son courage. Comme ses ainées, elle lance un message féministe. Par ailleurs, pour Jaovavy, le ragga est un moyen pour dire tout haut ce que les autres pensent tout bas.

Jeyd Latifah au No comment Bar

La ragaawoman, Jeyd Latifah donne rendez-vous à ses inconditionnels ce soir à partir de 21 heures au No comment Bar à Antsahavola. Entre deux chanteuses jamaïcaines, Spice et Shensea, Jeyd a trouvé son style musical propre à elle en 2018. Du dancehall jusqu'au reggea en passant par le zook-love, la jeune femme maîtrise bien le « west indian style ». Alors, une occasion pour cette ravissante jeune femme de prouver cela au No comment bar ce soir.