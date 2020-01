Madagascar: Rajaonarimampianina annonce son retour en politique

L'ancien chef de l'État Hery Rajaonarimampianina, battu aux élections de 2018 par Andry Rajoelina et depuis en retrait de la vie politique, s'est adressé à la population malgache via une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Dans un face caméra de 3 minutes, avec un léger piano en fond, l'homme a adressé ses vœux pour la nouvelle année, mais pas seulement.

Quel est l'agenda de Hery Rajaonarimampianina ? Actuellement à l'étranger, l'ancien président a promis son grand retour sur la scène politique malgache. « Je continue à prendre mes responsabilités et je vous donne rendez-vous afin que nous puissions réfléchir ensemble aux solutions qu'attendent le peuple et la nation. C'est durant cette année 2020 que nous allons concrétiser cela », a-t-il déclaré.

Peu de détails, mais une intention claire : sortir de sa réserve. Sur place, son ancien parti a pourtant du mal à se faire entendre. En difficulté depuis sa défaite à la présidentielle, le HVM a tenu un congrès national début novembre, puis s'est élevé contre les irrégularités présumées des municipales. Certains observateurs soulignent un positionnement peu tranché.

« Le peuple a pu constater de lui-même et vivre la difficulté dans sa vie quotidienne, dit-il. Sans oublier les défis des dirigeants. Rien de plus approprié et propice que la période du début de l'année pour faire des réflexions profondes. C'est à vous de mesurer et de juger de ce qui a été accompli ou non et les points à améliorer. »

Sur le bilan de la première année de quinquennat d'Andry Rajoelina, Hery Rajaonarimampianina est moins virulent que Marc Ravalomanana, avec qui il s'est affiché à Paris début décembre.