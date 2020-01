Ile Maurice: Licenciés de Tara knitwear et Rossana textiles - paiement ex-gratia de Rs 7 millions effectué

Alors que tous les bureaux étaient fermés mardi, en raison de Calvinia qui battait son plein, l'Accountant General a ouvert le sien afin de permettre au ministère du Travail d'effectuer le paiement ex-gratia de Rs 7 millions aux licenciés des usines Tara Knitwear et Rossana Textiles.

Lors d'une réunion tripartite au siège du ministère de tutelle à Port-Louis, le lundi 23 décembre, le ministère du Travail avait pris l'engagement d'effectuer ce paiement à la date indiquée.

Cette somme de Rs 7 millions représente environ un quart du montant total dû aux ex-employés des usines concernées, passées sous liquidation en novembre dernier. Soit, le paiement partiel du temps de service et du bonus de fin d'année, ainsi que le remboursement partiel des jours de congés non pris. Il revient au liquidateur, soit la firme BDO, de trouver la balance de la somme due, et le paiement à la suite du préavis d'un mois, pour compenser les licenciés. Cela, à mesure que se fait la vente des actifs des usines.

Soulignons que les principaux concernés ont aussi bénéficié du paiement du Workfare Programme pour les mois de novembre et décembre. Au ministère du Travail, on fait ressortir qu'auparavant, un licencié qui s'était fait enregistrer pour le Workfare Programme n'avait pas droit au paiement de la compensation relative au temps de service. Or, cette démarche a été rendue possible grâce à la Workers' Rights Act, introduite l'année dernière. Une réunion présidée par le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, est prévue le 16 janvier, afin de passer en revue la situation.