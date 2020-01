Ile Maurice: Metro Express - Des policiers en ont marre de jouer les barrières

Plus d'une centaine de policiers sont mobilisés pour pallier l'absence des barrières le long des intersections dès que le tram entre en opération. Si c'est une bonne chose pour la sécurité routière, en revanche, cela aurait un impact négatif sur les postes de police, se plaignent plusieurs policiers.

«La police a bien voulu donner un coup de main à Metro Express Limited (MEL), mais 'enough is enough', ce n'est pas notre rôle de jouer les barrières humaines sous la pluie ou le soleil, durant de longues heures, debout», s'exclame l'un d'entre ceux qui nous ont approchés. Selon lui, les policiers ne peuvent plus s'adapter à leurs «normal duties» avec ces nouvelles responsabilités, pour lesquelles ils ne sont pas payés. Du coup, c'est la sécurité des citadins qui est compromise avec le tram sans barrières.

L'ancien Attorney General Rama Valayden se dit, lui aussi, conscient de cet état des choses. «Cela a tout l'air d'être un cas de siphoning of police officers by Metro Express», explique Me Valayden. Il a promis de revenir à la charge sur ce dossier.

Hier, lors d'une rencontre avec la presse, le ministre Alan Ganoo a annoncé que le gouvernement étudie la possibilité de placer des barrières à chaque intersection. Toutefois, George Chung et Das Mootanah sont semble-t-il contre, car cela risque de ralentir davantage la circulation...

Au niveau des Casernes centrales, l'on explique que la police attend des directives de l'Hôtel du gouvernement, mais que la présence des policiers est tout à fait normale. «Comme sur n'importe quelle gare, les policiers seront en permanence sur les lieux. Notre priorité reste la sécurité des passagers.»