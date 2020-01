Ile Maurice: Metro Express - introduction de la MECard

Les Mauriciens pourront continuer à utiliser gratuitement le métro jusqu'à jeudi prochain. À partir du 10 janvier, ils devront utiliser la MEcard, qui est en vente à partir d'aujourd'hui.

Pour une carte, un adulte devra débourser Rs 200 et un enfant Rs 150 alors que dans les autres cas, les bénéficiaires voyageront gratuitement.

Toutefois, il est recommandé que chaque passager valide sa carte avant d 'entrer le métro et aussi à la sortie. Selon les chiffres annoncés par le ministre, quelque 185 000 personnes ont déjà voyagé à bord du métro depuis le 22 décembre dernier. «2019 est une année historique avec l'entrée de métro. Il n'y a eu aucun surcoût et nous sommes heureux de voir l'enthousiasme de nos compatriotes.»

Pour sa part, le CEO de MEL, Das Mootanah, a souligné que des améliorations ont été apportées dans le métro. «Nous avons demandé aux 'train captains' de s'adresser au public en créole et aussi d'annoncer aux passagers les changements de vitesse. Des 'hand straps' (sangles mains) seront aussi installées dans le métro. Aussi, nous pensons à bouger le bus stop se trouvant près de Gool Square. Nous envisageons de l'installer un peu plus haut.» Il a aussi souligné qu'à partir du 10 janvier, le métro roulera de 6 heures à 22 heures sur le trajet Rose-Hill/Port-Louis et vice versa.

Des «petits» problèmes... résolus

Jeudi, quelques personnes se sont retrouvées coincées dans l'ascenseur de la gare de Rose-Hill. «Nous avons suivi le protocole et ces personnes ont été secourues en moins de 11 minutes», soutient le CEO de M EL. Ce dernier a souligné que ce genre de problème peut également survenir dans d'autres pays. «Nous avons demandé à ces personnes si elles avaient besoin d'assistance. C'était un petit problème technique et le protocole a été respecté.» Hier matin, un autre petit problème technique est survenu à Richelieu. «En effet, nous avons eu un problème technique au dépôt. Mais nous avons tout fait pour que ce problème ne vienne pas perturber les opérations. » Surtout que MEL espère que chaque 15 minutes, un train effectue le trajet de la phase 1. «Nous avons quatre trains en opération et deux autres en standby. Avec l'arrivée d'autres trains, prévus la semaine prochaine, nous allons essayer de ramener les 15 minutes d'attente à moins.»

Les «feeder buses» en opération dès le 10 janvier

Longtemps attendus, les «feeder buses» seront opérationnels en même temps que démarrera l'opération commerciale du métro express. Du coup, à partir du 10 janvier, de nouveaux arrêts d'autobus seront construits sur le trajet Rose-Hill/Port-Louis. «Nous travaillons de concert avec la National Transport Authority (NTA) et cette dernière avec les opérateurs afin que l'intégration de tous ces services puissent se faire», avance le CEO de MEL. Il précise que des arrêts d'autobus ont aussi été aménagés sur le trajet. «Les routes ont déjà été établies. Le public pourra utiliser aussi bien les nouveaux que certains anciens abris qui ont été réaménagés», a soutenu le ministre Alan Ganoo. Une garantie est donnée aux voyageurs que les «feeder buses» opéreront avant 6 heures et après 22 heures. Pour les mois de janvier et février, ces bus transporteront les passagers gratuitement.