Ile Maurice: Pétition de faillite - Les Teeluckdharry s'entredéchirent en cour

Trois frères et une bellesoeur se retrouvent en cour. La belle-soeur de l'ex-Deputy speaker et un autre frère de son mari s'affrontent dans une affaire de prêt non-remboursé.

Le linge sale se lave en famille, dit le dicton. Mais les Teeluckdharry, une famille de juristes, dont l'ex-Deputy speaker de l'Assemblée nationale Me Sanjeev Teeluckdharry, ont décidé de porter leur litige sur la place publique. C'est devant la cour des faillites qu'ils vont se mesurer dans une affaire de dette impayée.

Me Ponam Devi Sookun, épouse de Me Vikash Teeluckdharr y et belle-soeur de Me Sanjeev Teeluckdharry, a déposé une pétition de faillite en Cour suprême contre son autre beau-frère, Gurudev Teeluckdharry. Me Sookun reproche à ce dernier de ne pas lui avoir remboursé une somme de 15 000 livres sterling, soit environ Rs 675 000.

Dans son affidavit, rédigé par Me S. Murday, avoué, Me Sookun raconte que son beaufrère n'était pas en bons termes avec sa famille, dont ses frères et sa soeur, en 2008. Il voulait poursuivre des études supérieures en Masters in Business Administration à plein temps à l'université de

Leicester en Grande-Bretagne. Me Sookun a donc contracté un emprunt de 15 000 livres sterling pour financer les études de son beau-frère. Et il avait été convenu entre les deux parties que Gurudev Teeluckdharry allait lui rembourser son argent à la fin de ses études. Mais son beau-frère, précise Me Sookun, n'a pas tenu parole. D'où sa décision de réclamer un ordre de faillite contre lui.

Dans sa défense, Gurudev Teeluckdharry nie s'être endetté auprès de sa belle-soeur. Dans son affidavit rédigé par Me Narendra Appa Jala, Senior Counsel, Gurudev Teeluckdharry réclame le rejet de la pétition de sa belle-soeur. Il précise avoir contracté un emprunt de Rs 400 000 auprès d'une banque pour financer ses études.

Toutefois, il reconnaît que sa belle-soeur a financé ses études à hauteur de 7 200 livres sterling en 2010. Il a retenu les services de son frère, l'ex-Deputy speaker de l ' A s semblée nat i o n a l e , Me Sanjeev Teeluckdharry alors que Me Sookun sera représentée par son mari, Me Vikash Teeluckdharry.