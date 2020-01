Soudan: Al-Taishi - La médiation gère un processus solide de paix

Juba — Le membre du Conseil Souverain de Transition , porte-parole officiel de la délégation gouvernementale aux négociations M. Mohamed Al-Hassan Al-Taishi a noté que les négociations en cours au Forum de Juba se déroulent dans des circonstances et des changements régionaux et internationaux compliqués, et que les négociateurs de tous bords devraient y participer et considérent ces variables.

Dans des déclarations à la presse, il a souligné l'importance de la présence des intérêts stratégiques du Soudan dans les dossiers de négociation.

Il a déclaré que les parties à la négociation et à la médiation travaillent et gèrent un processus de paix pacifique, indiquant que le processus de paix à Juba est exceptionnel, car il n'est pas arrivé que les Soudanais se soient réunis dans un forum pour discuter de toutes les questions.

Al-Taishi a indiqué la possibilité de parvenir à un accord de paix global avant la fin de la période stipulée dans le document constitutionnel.Il a souligné que les voies de négociation couvraient les zones du Soudan touchées par la guerre, la négligence et la marginalisation.

Sur la voie du Darfour, il a précisé que la discussion avait atteint un stade avancé au delà de l'accord-cadre et tournait maintenant autour de l'accord global, et a souligné que si un accord est conclu sur la voie du Darfour et des deux régions, les caractéristiques de l'accord final seront claires, indiquant que les parties discutent également des questions techniques qui font de l'accord de paix un accord uni.

Al-Taishi a minimisé les effets des conflits à l'Est sur la conduite du processus de négociation, notant que les parties négocient pour mettre fin aux conflits.