Soudan: Appel urgent pour soulager les sinistrées à la ville Genaina

Khartoum — Le secrétaire général du Parti de Libération du Soudan dans l'État de Khartoum M. Mohamed Hussein a lancé un appel aux forces politiques et la communauté civile et internationale d'aider les personnes touchées par les événements malheureux advenus dans le camp de Crink à la ville Geneina- chef lieu de l'état fédéré de l'Ouest-Darfour ces derniers jours, indiquant que les personnes touchées ont besoin de se loger, se vêtir et se nourrir, et elles se trouvent dans une situation désastreuse.

M.Hussein a déclaré dans un communiqué à (Sona) qu'il y avait des milliers d'enfants, d'hommes et de femmes ayant un besoin urgent de secours, disant: "Nous appelons toutes les forces politiques et la société civile et tous les bienveillants et bienfaiteurs à mener des campagnes urgentes pour aider les personnes non armées touchées" et a appelé la communauté internationale à fournir l'aide humanitaire nécessaire pour alléger leurs souffrances en raison de troubles de la sécurité qui ont fait des morts et des blessés, et le déplacement de nombreux citoyens.