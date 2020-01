Soudan: Al-Digair confirme le retour de la stabilité à la ville Genaina

Genaina — Le chef du Parti du Congrès Soudanais et le leader aux Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC), l'ingénieur Omar Al-Digair a confirmé le calme des conditions dans la ville de Genaina à la suite des violents incidents dans la ville au cours de la semaine dernière et ont causés des dizaines de morts.

Al-Digair a déclaré dans un communiqué à (SUNA) que les événements violents à la ville Genaina avaient laissé une catastrophe humanitaire majeure représentée par la présence de milliers de citoyens ayant un besoin urgent d'abris, de nourriture, de médicaments et de vêtements, appelant à la solidarité officielle et populaire pour leur secours.

Al-Digair a souligné le succès des réunions tenues par la délégation gouvernementale et la délégation de FDLC pour apaiser la tension, indiquant que les conditions se sont calmées maintenant et qu'il n'y a pas d'évolution sécuritaire dans l'état actuellement.

Al-Digair a ajouté: «La solution fondamentale pour garantir que les incidents de violence communautaire ne se reproduisent pas consiste à instaurer une paix juste et globale et à réussir tous les défis de transition tels que les questions économiques et de développement, le démantèlement de l'autonomisation, la réforme juridique et la justice transitionnelle, jusqu'à la fondation d'une citoyenneté et d'une loi qui reconnaissent la diversité et acceptent tous ses habitants sans discrimination ni marginalisation.'