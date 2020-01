Sénégal: Aminata Mbow Diokhane, chef du centre de gestion de la qualité de l'air - «La mauvaise qualité de l'air va se poursuivre jusqu'au 05 janvier 2020»

interview

Selon le chef du centre de gestion de la qualité de l'air, Aminata Mbow Diokhané, la mauvaise qualité de l'air notée présentement à Dakar, va se poursuivre jusqu'au 5 janvier prochain. Elle conseille en conséquence, les populations à rester à l'intérieur des maisons le plus possible.

Qu'est ce qui explique le temps qu'il fait à Dakar ?

La ville de Dakar connaît un temps très poussiéreux depuis quelques jours. A l'échelle nationale, cette poussière couvre une bonne partie des régions Nord, Centre, Sud-est et le littoral. Elle constitue un facteur important de dégradation de la qualité de l'air. En effet, elle s'accompagne d'une hausse des concentrations de particules (PM10 et PM2,5) dans l'air ambiant. Ainsi, l'indice de la qualité de l'air (IQA) est rouge, ce qui signifie une très mauvaise qualité de l'air.

Quelles sont les mesures à prendre pour se protéger?

Un bulletin élaboré conjointement par nos services et l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a été publié pour informer les populations et les alerter sur la dégradation de la qualité de l'air et la réduction des visibilités. Les mesures préconisées, en collaboration avec les professionnels de la santé, sont de respecter tout traitement médical en cours mais également de consulter un médecin en cas d'apparition ou d'aggravation de symptômes. Il est aussi fortement recommandé de limiter les activités physiques ou sportives intenses à l'extérieur mais aussi de ne pas aggraver les effets de cette pollution par d'autres facteurs irritants des voies respiratoires, tels que l'usage de l'encens, de solvants et surtout la fumée de tabac. Les personnes sensibles, c'est à dire les jeunes enfants, les personnes âgées et celles qui sont asthmatiques ou qui souffrent d'autres maladies respiratoires devraient éviter de s'exposer longuement à l'air extérieur pendant la période.

Et combien de temps ça va durer ?

La mauvaise qualité de l'air va se poursuivre jusqu'au 05 janvier 2020. Une légère amélioration sera notée à partir du 06 mais c'est une situation qui reviendra de façon intermittente d'ici le mois de mars.