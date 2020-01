Angola: Cassange et Ebo se joignent pour rappeler des martyrs angolais

Luanda — L'Angola célèbre le 4 janvier la Journée des martyrs de la répression coloniale, dont l'acte principal se déroule à Ebo, une localité qui a empêché les forces militaires étrangères, au moment de l'indépendance, en 1975, d'atteindre Luanda le long du couloir sud, près de 400 kilomètres.

Bien que l'événement ait à voir avec le massacre de Baixa de Cassanje, un événement qui, il y a 59 ans, a décimé des milliers de vies angolaises et a marqué le début de la contestation de l'occupation coloniale, raison pour laquelle il convient également de mettre en évidence l'importance d'Ebo dans l'histoire contemporaine angolaise.

La bataille d'Ebo en 1974 a brisé l'élan de l'avance des troupes d'invasion et a permis aux anciennes Fapla et aux internationalistes cubains de se réorganiser pour la contre-offensive qui a culminé en mars 1976, avec le retrait de toutes les troupes envahisseurs d'Angola.

Par conséquent, il est justifié, après 45 ans de cette bataille, que la célébration de l'un des plus grands marques de l'histoire angolaise soit organisée par le village d'Ebo. Les raisons du soulèvement de Cassange Tout a commencé lorsque des contractés de la région de Baixa de Cassange, fatigués par le travail forcé et les mauvaises conditions de travail, ont décidé d'arrêter la culture du coton pour l'entreprise Cotonang.

Selon les historiens, les seuls revenus des agriculteurs étaient payés à la fin de chaque campagne avec la vente obligatoire de coton à la Cotonang à bas prix et souvent elle achetait de produits de première classe à des prix de second ordre.

Par exemple, un kilogramme de coton était acheté par la Cotonang pour un escudo. À cette époque, l'administration coloniale avait haussé l'impôt général minimum de 250 à 350 escudos.

Cela signifiait qu'un agriculteur sous contrat, pour payer l'impôt général minimum, devait vendre au moins dix sacs de coton de 50 kilos, ou devait contracter des dettes pour amortissement lors de la prochaine récolte. L'exploitation et l'oppression laborieuse, associées à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à l'indépendance des pays africains, en particulier l'ancien Congo belge, l'actuelle République démocratique du Congo (RDC), dont le territoire partage une frontière de 2511 kilomètres avec l'Angola, ont conduit l'émergence d'un mouvement de revendication large et fort des paysans des centres agricoles de Baixa de Cassange.

Le massacre Selon des témoignages, en octobre 1960, les paysans ont refusé de recevoir des graines de coton pour le prochain semis. Puis, en janvier 1961, ils ont détruit des plantations, des points et des maisons, dans ce qu'on a appelé la "guerre de Marie", car elle a été provoquée par Antonio Mariano lié à l'UPA (genèse de la FNLA).

D'après le bulletin du Gouvernement d'Angola publié à l'époque, les soldats qui avaient tiré ce matin-là campaient depuis 17 heures du dimanche 3 janvier au siège de la municipalité de Quela et y étaient sortis tôt le matin 4 janvier. Cet acte fait suite à d'autres, comme celui du 4 février 1961, dans lequel un groupe de braves, mieux organisés mais armés de machettes attaquent des prisons et d'autres positions de la police politique portugaise (PIDE-DGS). Les survivants ont embrassé la clandestinité puis vers la guérilla.

Un mois plus tard, entre le 15 et le 18 mars, une nouvelle révolte a éclaté avec des attaques contre les plantations de café de Dembos, Ucua, Negage et Nambuangongo. Baixa de Cassange est une immense dépression géographique de 80 000 kilomètres répartie entre Malanje et les Lundas. Baixa de Cassange comprend les villages de Cambo Sunginge, Zungue, Kanzage, Wholo dia Coxi, Santa Comba, Mulundo, Teca dia Kinda, Xandel, Moma, Iongo Milando et Massango (Forte República) dans les municipalités de Cahombo, Marimba, Cunda Day Baze et Quela.