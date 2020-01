Togo: Maritime et Plateaux, championnes de la production de manioc

C'est du moins ce que l'on peut en conclure à travers les chiffres de la production annuelle de ce tubercule riche en protéines, partagés par la Directrice des laboratoires à l'ITRA, Mme Edith Afua Nyaku, avec les populations de Kpimé, une localité située à 6 km au nord de Kpalimé.

Selon les chiffres de cette responsable de l'ITRA (Institut Togolais de Recherche Agronomique), qui entretenait sur les valeurs nutritionnelles du manioc à chair jaune, la production totale du manioc oscille entre 700.000 et 800.000 tonnes par an. Et les régions Maritime et des Plateaux sont les plus grandes productrices avec respectivement 45% et 30% sur la production nationale. Viennent ensuite la région Centrale avec 15%, la région de la Kara avec moins de 10% et la région des Savanes avec moins de 0,5%.

Des mots de Edith Afua Nyaku, toujours au cours de cette rencontre initiée par le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique à travers l'ITRA il y a deux types de manioc au Togo, à savoir le manioc amer qui peut être toxique s'il est mal cuit car sa teneur en acide cyanhydrique est élevée et le manioc doux qui se cuisine plus facilement, parce que ne contenant que d'infimes quantités de substances toxiques disparaissant à la cuisson.