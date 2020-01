Congo-Brazzaville: Le bilan des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Bulgarie et Croatie)

Troisième volet de ce bilan de mi-saison avec les championnats bulgare et croate. Deux compétitions qui reprendront le 15 février et le 31 janvier.

Bulgarie, 1re division

Avec déjà 26 matches joués cette saison (15 en championnat, 8 en Ligue Europa, qualifications et tournoi final, 2 en tour préliminaire de Ligue des champions et 1 en Coupe), pour un total de 5 buts et 7 passes décisives, Mavis Tchibota n'a pas chômé depuis son arrivée au Ludogorets Razgrad, l'été dernier. Et demeure l'un des joueurs de la diaspora les plus prolifiques cette saison.

Malgré l'élimination de son équipe dès son entrée en lice au tour préliminaire de la Ligue des champions, par les Hongrois de Ferencvaros, Tchibota tire son épingle du jeu avec 3 passes décisives en 2 matches. Et confirme lors des tours de qualifications à la Ligue Europa (1 but et 3 passes décisives en 5 sorties).

Après ce revers, la tension monte chez le champion de Bulgarie qui limoge Stoycho Stoev, le 25 août. Muet en championnat, l'international congolais (1 sélection chez les A en 2017) ouvre finalement son compteur but le 22 septembre. A la trêve, l'ailier gauche n'en totalise que 3 en championnat (en 16 matches joués, dont 11 comme titulaire). Un bilan forcément mitigé au regard de son total la saison dernière (11 buts en 30 rencontres).

Alors que tous les supporteurs congolais attendaient son retour en sélection, Tchibota manque à l'appel en octobre pour le voyage en Thaïlande le 7 octobre : il se déclare blessé au genou, mais est sur le banc le 2 octobre en Ligue Europa et marque en championnat le 6, face au Levski Sofia. Dans le collimateur des instances, il n'est donc pas appelé en novembre contre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Une déception et un rendez-vous manqué qui ternissent cette fin d'année civile, car on ne peut s'empêcher de croire qu'il aurait un rôle à jouer dans le couloir gauche de la sélection nationale.

Mais le bilan reste positif pour Tchibota, seul Congolais encore engagé en Coupe d'Europe cette saison. Et le club de Razgrad reste en bonne position pour conserver son titre (1er avec 5 ponts d'avancer sur son premier concurrent). Reste à savoir quels seront les plans du nouvel entraîneur, Pavel Vrba, nommé ce 1er janvier...

Sollicité après sa bonne saison à Cholet, Bradley Mazikou atterrit au CSKA Sofia le 20 août. Le jeune latéral gauche, formé à Lorient, y fait ses premiers pas cinq jours plus tard (6 minutes contre Dunav, puis une mi-temps le 1er septembre dans le derby de Sofia). Après la trêve internationale, il étrenne sa première titularisation face au Botev Plovdiv. Un statut qu'il n'a plus quitté depuis : 13 matches, 11 débutés pour 1 passe décisive et 2 avertissements. Son apport offensif est loué par son staff.

A 23 ans, il doit encore mûrir défensivement, mais il semble promis à une belle carrière. Mis en contact avec le sélectionneur national par la cellule européenne de détection, relancée par le président de la Fécofoot, Jean-Guy Blaise Mayolas, le natif d'Orléans se serait déclaré favorable à son intégration chez les Diables rouges.

Sur une voie de garage au CS Constantine, après des débuts prometteurs (2 buts et 1 passe décisive en 6 rencontres de Ligue des champions, 2 buts en 12 matches de championnat d'Algérie), Dylan Bahamboula est revenu en Europe le 3 octobre. Cornaqué par Nsendo Kololo, ancien gardien devenu agent de joueur, le milieu offensif de 24 ans signe pour deux ans au Tsarko Selo le 3 octobre. Qualifié depuis novembre, il a pris part à 6 rencontres (5 titularisations, 358 minutes) pour 1 but et 1 passe décisive. A confirmer en deuxième partie de saison.

Croatie, 1re division

Prêté par Getafe au NK Osijek, Merveil Ndockyt débarque en Croatie fin août. Depuis, l'ancien milieu offensif de Cara alterne entrées en jeu (8) et les titularisations (4) en championnat. Si ses lignes de statistiques sont presque vierges (1 passe décisive), elles ne disent pas tout de son influence : dans son rôle de remplaçant, Ndockyt est précieux pour déstabiliser les lignes défensives adverses. Davantage avant-dernier passeur que finisseur, en somme. Deux titularisations en Coupe complètent son bilan à mi-saison, qui manque de dimension internationale : absent en Thaïlande, il a, comme Tchibota, été laissé de côté pour l'entame des éliminatoires de la CAN 2021...