Algérie: 13 obus et une bombe de confection artisanale détruits à Ain Defla (MDN)

Alger — Treize (13) obus et une bombe de confection artisanale ont été découverts et détruits vendredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la wilaya d'Ain Defla, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 03 janvier 2020, treize (13) obus et une (01) bombe de confection artisanale à l'issue d'une opération de fouille et de ratissage à Ain Defla/1ère Région militaire", précise la même source.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement combiné de l'ANP a saisi, à Ghardaïa/4ème RM une grande quantité de kif traité s'élevant à 500 kilogrammes", note le communiqué, ajoutant que "d'autres détachements en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 136 kilogrammes de la même substance à Maghnia/2ème RM et El Oued/4ème RM".

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé à Médéa/1ère RM neuf (09) narcotrafiquants et saisi 6 073 comprimés psychotropes, trois (03) véhicules touristiques et une somme d'argent estimée à 70 millions de centimes", alors que des détachements de l'ANP "ont saisi lors d'opérations distincts menées à Djanet/4ème RM, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6ème RM, trois (03) véhicules tout-terrain, 13 groupes électrogènes, huit (08) marteaux-piqueurs, cinq (05) broyeurs de pierres, cinq (05) appareils de forage et d'autres objets".

Par ailleurs, des éléments des Garde-côtes et de la Gendarmerie nationale "ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 151 personnes à Oran/2ème RM, El Taref/5ème RM, Chlef et Tipaza/1ère RM, tandis que 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tindouf/3ème RM et Djanet/4ème RM".