Algérie: Kamel Rezig prend ses fonctions de ministre du Commerce

Alger — M. Kamel Rezig a pris ses fonctions samedi à la tête du ministère du Commerce en remplacement de M. Saïd Djellab, lors d'une cérémonie qui a vu également l'installation de M. Bekkai Aissa en tant que ministre délégué chargé du commerce extérieur.

Lors de cette cérémonie organisée au siège du ministère du Commerce en présence des cadres et des responsables de ce département, M. Rezig a indiqué que "le travail sera commun entre le ministère du Commerce et le ministère délégué en charge du Commerce extérieur en vue d'activer les dossiers soumis".

Soulignant que le secteur "est devant un défi à relever dans les six mois à venir pour que le citoyen constate le changement escompté", il a estimé que "l'avenir du ministère du Commerce est tributaire de ses relations avec les partenaires économiques".

Au plan international, M. Rezig a évoqué plusieurs dossier, dont les préparatifs pour l'intégration de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) en juillet prochain ce qui requiert, a-t-il dit "de grands efforts eu égard à la dimension stratégique de cette région et son lien direct avec l'avenir des exportations de l'Algérie".

Pour sa part, le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aissa Bekkai a affirmé que "la gestion de ce dossier sensible implique la conjugaison des efforts des ministères pour atteindre les objectifs tracés".

De son côté, M. Saïd Djellab a rappelé les grands et importants dossiers sur lesquels travaillent les services du Commerce, notamment la promotion des exportations hors hydrocarbures dans le cadre d'une stratégie nationale sur laquelle se sont penchés des experts économiques durant un an et demi et qui est fin prête, a-t-il dit.

Il a été professeur de l'enseignement supérieur dans les universités de Blida, Alger, Médéa, Laghouat et M'sila ainsi qu'à l'Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, l'institut national des hautes études financières et l'Ecole nationale des impôts.

Le ministre délégué chargé du commerce extérieur, M. Bekkai Aissa, né le 14 août 1964, est diplômé de l'Ecole nationale d'Administration (1989). Il est également titulaire d'un Magistère en droit (2002) et d'un Doctorat en droit des affaires (2019).

Il avait occupé le poste de directeur régional du Commerce à Laghouat, Sétif, Ouargla, Blida et Alger avant d'être Directeur général de la régulation et de l'organisation au ministère du commerce.