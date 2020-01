Algérie: Farouk Chiali prend ses fonctions de ministre des Travaux publics et des Transports

Alger — M. Farouk Chiali a pris, samedi à Alger, ses fonctions à la tête du ministère des Travaux publics et des Transports, en remplacement de M. Mustapaha Kouraba, et ce après la nomination des nouveaux membres du Gouvernement conduit par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

La cérémonie de passation des pouvoirs s'est déroulée au niveau du siège du ministère des Travaux publics en présence des cadres centraux et des directeurs généraux des établissements sous tutelle.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Chiali a adressé ses remerciements au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, déclarant: "je tiens à remercier le Président de la République pour la confiance qu'il a placée en ma personne, en me confiant la gestion de ce secteur stratégique et sensible".

Le nouveau ministre a mis en avant les efforts consentis par son prédécesseur, M. Kouraba, qui a assumé ses fonctions à la tête du secteur dans une conjoncture très difficile, ainsi que les progrès réalisés sous sa direction, avec l'ensemble des cadres et fonctionnair

M.Chiali a appelé tout un chacun à "intensifier les efforts et à œuvrer ensemble pour la réussite et le suivi des projets du secteur et la contribution à la promotion et au développement des politiques et des stratégies du secteur, au service de notre pays l'Algérie".

De son côté, M. Kouraba s'est réjoui de la nomination de M. Chiali à ce poste, rappelant que ce dernier "est issu du secteur et l'un de ses hommes clés qui ont marqué de leur empreinte la gestion du secteur et l'ont placé sur la voie du développement et de la prospérité. Cette méthode et les politiques suivies sont une source d'inspiration pour nous afin d'œuvrer sans relâche au développement du secteur et d'accomplir pleinement nos missions".

Pour le ministre sortant, son passage à la tête du ministère a permis de relancer plusieurs projets structurants du secteur et d'accélérer la cadence de leurs travaux.

Il s'agit également, pour M. Kouraba, de la réhabilitation de plusieurs ouvrages vitaux, de la mise en service de nouvelles voies ferrées, de la diversification des moyens de transport public, la réception de structures importantes pour faciliter les déplacements des usagers et de la création de l'Agence nationale de l'aviation civile.