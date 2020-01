Maroc: Claude Marie Andtoungou reçue par SEM Sylver Aboubakar Minko Mi-Nseme

La Secrétaire Générale du Conseil National de la Jeunesse Gabonaise, Claude Marie Andtoungou, a rendu une visite de courtoisie ce matin à l'ambassadeur du Gabon au Maroc, son excellence Sylver Aboubakar Minko Mi-Nseme. Occasion pour elle, de faire la restitution de la "8ième édition du Sommet Des Étudiants et de la Jeunesse d'Afrique", Sommet Co organisé par l'Agence de Coopération Marocaine Internationale (AMCI) et l'Union Panafricaine des Étudiants (AASU), qui vient de s'achever à rabat.

Claude Marie a également présenté, à son excellence monsieur l'ambassadeur, la situation des étudiants boursiers gabonais au Maroc, le cas récent de l'étudiante expulsée de son établissement pour cause d'impayés de l'Agence Nationale des Bourses du Gabon.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et se tenant à la Cité Universitaire Internationale de Rabat, cet événement, considéré comme le plus grand rassemblement estudiantin d'Afrique, vise à permettre aux jeunes africains de proposer de nouvelles recommandations et initiatives pour contribuer au développement du Continent africain.

Se tenant jusqu'au 23 décembre 2019, et co organisé par « All Africa Students Union » et l'Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), cette 8ème édition du Sommet des Etudiants et de la Jeunesse d'Afrique voit la participation de plusieurs milliers d'étudiants, des responsables d'associations estudiantines africaines, des lauréats universitaires, des cadres et de hauts responsables dont plusieurs ministres et des ambassadeurs en provenance de quelques 52 pays africains.

Occasion pour Nasser Bourita ,Ministre Marocain des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l'Étranger, d'insister sur la nécessité , pour son pays , de continuer sur la voie du leadership africain en évoquant l'importance de la jeunesse africaine. Pour le ministre marocain cette « jeunesse africaine ne peut pas se perdre dans les fonds de la méditerranée ». Pour lui, la politique du Maroc en faveur de l'éducation et de la formation qui a été lancée depuis de nombreuses années déjà, est « une conviction qui a été traduite par des actes à travers des bourses, à travers des stages de formation, à travers cette confiance faite à cette jeunesse ».

Cette rencontre donne l'opportunité aux nombreux participants d'échanger leurs diverses expériences et débattre des problématiques et des défis qui se dressent devant la jeunesse africaine.Celle-ci constitue aussi, à n'en point douter, une forte valeur ajoutée visant à rassembler et fédérer les étudiants et les lauréats étrangers du Royaume du Maroc. Par l'organisation de plusieurs ateliers et débats interactifs, le message apparaît clairement : "la formation reste la base de l'avenir du continent africain".

Ainsi le Maroc, avec l'organisation de ce sommet, souhaite-t-il que cette union des étudiants et de la jeunesse africaine ne serve pas uniquement de moyen « d'interpellation » mais aussi qu'il favorise « l'action » afin que cette jeunesse porte en elle même cette solution, qu'elle soit en mesure de proposer, d'entreprendre, « qu'elle montre que ce leadership africain n'est pas un fardeau mais un atout pour le continent ». Cette édition aura également connu le lancement officiel de la plateforme digitale « Morroco-Alumni ».

Cette plateforme, initiée par l'Agence Marocaine de Coopération Internationale en coordination avec le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume du Maroc, est destinée à rassembler et fédérer les étudiants et les lauréats étrangers de la Coopération du Royaume du Maroc autour d'un espace interactif. En même temps qu'elle vise à renforcer les échanges et le networking entre les 14000 étudiants étrangers inscrits actuellement, dont 12000 originaires de 47 pays subsahariens, et 35000 lauréats étrangers à travers la coopération du Royaume du Maroc.

Un espace qui devrait permettre également d'accélérer la trajectoire professionnelle de tous les membres en les mettant en relation avec les entreprises et les partenaires pour une meilleure intégration dans le marché du travail. Facilitant les discussions entre les membres des différentes communautés étrangères issus de la coopération du Royaume du Maroc et contribuant à développer les compétences des membres à travers des contenus en ligne. Au nombre des services figure l'"annuaire", un outil interactif incontournable pour faciliter le contact entre l'ensemble des étudiants et des lauréats étrangers du Royaume du Maroc.

Preuve de l'intérêt accordé à ce sommet, un studio de télévision a été spécialement aménagé, pour recevoir des personnalités et autres lauréats qui pourraient venir y décliner leurs expériences, leur vécu.

En marge de ce 8e Sommet des Etudiants et de la Jeunesse d'Afrique, le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, a pu échanger avec plusieurs de ses homologues ayant répondu à ce rendez-vous.

Des entretiens ayant tous tourné autour des questions de formation des étudiants, Les uns et les autres exprimant leur reconnaissance et leur gratitude au Royaume du Maroc pour avoir permis à leurs compatriotes d'accéder aux universités, facultés et instituts marocains depuis déjà plusieurs décennies.