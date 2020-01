Cameroun: RDPC - Mobilisation de la diaspora

Une session de formation des présidents des sections d'Europe et d'Amérique vient de se tenir à Paris, en présence du secrétaire général du Comité central, Jean Nkuete.

Ils sont venus des dix sections RDPC d'Europe et d'Amérique. A l'invitation du secrétaire général du Comité central, Jean Nkuete, ils se sont retrouvés à Paris le 15 juillet dernier dans le cadre d'un séminaire d'information, de formation, de sensibilisation et de mobilisation. Outre les principaux responsables concernés, l'on a noté la présence des membres des bureaux des sections France Nord et France Sud, du Benelux et les présidents des sous-sections de France.

Une présence « massive et enthousiaste » qui a fait dire au secrétaire général que c'était là « le signe de l'engagement de chacune et de chacun pour le développement du Cameroun sous la houlette de S.E.M. Paul Biya, président national du parti, président de la République et chef de l'Etat ». Pour lui, à travers cette rencontre inédite, qui survient après celle organisée à Douala, à l'intention des Sections RDPC d'Afrique, le RDPC, grâce à « la foi active de ses militantes et militants, poursuit sa trajectoire historique, avec méthode et patience et selon son identité propre ».

Au menu des échanges, cinq communications présentées par des membres de la suite du secrétaire général du Comité central. Ainsi, « le fonctionnement des sections extérieures du RDPC » a fait l'objet d'une communication du Pr. Jean Pierre Fogui, secrétaire aux relations internationales et aux droits de l'Homme. Pour sa part, le Pr. Paul Célestin Ndembiyembe, secrétaire à la formation et à la prospective a entretenu l'assistance sur « les missions statutaires et responsabilités connexes des sections RDPC d'Amérique et d'Europe », alors que la communication du Pr. Elvis Ngolle Ngolle, coordonnateur de l'Académie du RDPC portait sur « le rôle des sections d'Amérique et d'Europe dans l'amélioration des relations entre le Cameroun et les pays d'accueil.

Les deux autres interventions sur « le RDPC face aux problèmes de l'unité nationale et de la stabilité des institutions » et « la place de la communication dans la vie du parti » ont respectivement été présentées par Thomas Fozein, coordonnateur adjoint de l'Académie et Christophe Mien Zok, directeur des organes de presse, de l'information et de la propagande. Des sujets comme le droit de vote des Camerounais de la diaspora ou encore la question de la double nationalité ont également été abordés.