Libye: L'envoi de troupes turques préoccupe l'Union africaine et l'ONU

Les organisations internationales s'inquiètent de la situation en Libye où la Turquie veut envoyer des troupes, en soutien au gouvernement d'union nationale (GNA) confronté, depuis le mois d'avril, à une offensive des troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, en direction de la capitale, Tripoli.

Alors que les députés turcs ont validé une motion, jeudi 2 avril, pour permettre le déploiement de soldats sur le sol libyen, l'Union africaine et les Nations unies mettent en garde contre les conséquences d'une telle opération.

Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, exprime sa profonde préoccupation, dans un communiqué publié vendredi 3 janvier. Sans nommer la Turquie, il s'inquiète des menaces d'ingérence dans les affaires intérieures de la Libye. « Elles accroissent les risques d'une confrontation dont les mobiles n'ont rien à voir avec les intérêts des Libyens », dit-il.

Appelant à une solution politique inclusive, Moussa Faki Mahamat demande à la communauté internationale de joindre ses efforts à ceux de l'Afrique, pour une solution de sortie de crise.

Inquiétude aussi du côté des Nations unies. « Tout soutien étranger ne fera qu'aggraver le conflit », prévient le secrétaire général de l'ONU qui pointe également du doigt les violations continues de l'embargo sur les armes qui empirent les choses. António Guterres appelle à un cessez-le-feu et à reprendre le dialogue.

L'envoi éventuel de troupes turques en Libye fait aussi réagir sur place. Le maréchal Haftar s'est exprimé, vendredi soir, sur la chaîne de télévision Al Hadath, proche de son camp. Vêtu d'une tenue militaire, l'homme fort de l'Est libyen a appelé à la mobilisation générale contre cette intervention militaire dans laquelle il voit « une tentative de recolonisation » de la Libye, ancienne province de l'Empire ottoman.