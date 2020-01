Congo-Kinshasa: A la Une Politique

La question reste pendante et préoccupe plus d'un Nord-Kivutien, six ans après la mort du Commandant Mamadou Mustafa Ndala, Colonel au moment de sa mort puis promu à titre posthume Général et chef du commandement du 42ème bataillon des Unités de réaction rapide des FARDC qui avait mis fin à la Rébellion des rebelles M23 au Nord-Kivu en 2013.

À Goma et comme dans bien d'autres territoires de la province du Nord-Kivu, les Nord-Kivutiens se rappellent encore de leur libération de mains des Rebelles M23 qui contrôlaient le territoire de Rutshuru et la ville Goma et qui ont commis beaucoup de massacres de la population civile en cette période.

Cette libération a été l'œuvre des militaires des FARDC avec à la tête du Commandement du 42ème bataillon à l'époque, le Colonel Mamadou Mustafa Ndala.

Cependant les habitants du Nord-Kivu se préoccupent de la nature commémorative observée ce 2 janvier 2020, six ans après sa mort, ce qui laisserait à croire à une négligence de la part des autorités politiques tant au niveau national que provincial sur la Mort de Mamadou et cela suscite encore en ce jour des questionnements dans l'esprit des Gomatraciens sur la piste d'une complicité au sommet de l'État qui aurait conduit à sa mort.

Les prouesses de Mamadou Ndala

Après avoir neutralisé et mis en déroute les Rebelles M23 et conformément à la résolution 2098 de 2013 du Conseil de sécurité des Nations Unies, Mamadou Mustafa Ndala qui avait réussi à faire partir ces rebelles d'origine pour la plupart rwandaise, avait reçu une seconde mission de poursuivre avec l'opération de neutralisation de tous les groupes armés au Nord-Kivu y compris le groupe de rebelles ougandais ADF-NALU auteurs aujourd'hui des massacres de la population dans le territoire de Beni.

Dans le cadre de cette nouvelle mission, la cité de Kamango dans le Grand Nord de la province du Nord-Kivu qui était sous contrôle des rebelles ougandais de l'ADF avait été libérée le 25 décembre 2013 par les Hommes de Mamadou Mustafa Ndala.

Les circonstances floues de sa mort

Le 2 janvier 2014, alors qu'il s'apprêtait à en découdre complètement avec les rebelles ADF comme il l'avait réussi pour les M23, Mamadou Ndala et son escorte vont tomber dans une embuscade sur la route Beni-Eringeti à la hauteur de la localité Ngadi à environ 10km de Beni. Selon la version officielle, il s'agit d'une roquette de type RPG-7 lancée sur sa jeep 4×4 qui aurait causé sa mort avec trois de ses gardes du Corps.

Cependant certains Gomatraciens n'ont jamais affirmé cette version jusqu'à ce jour. Parmi eux, il y a ceux qui privilégient d'ailleurs la piste d'un enlèvement ou d'un simple assassinat dont a été victime le Colonel Mamadou Ndala. Un Gomatracien sous anonymat ayant vécu la guerre du M23 suppose que Mamadou Ndala ne serait jamais tué comme cela se fait raconter au pays.

« Nous avons comme l'impression que Mamadou a été enlevé et se trouve quelque part en cachette. Nous croyons qu'un jour la vérité sera connue », mentionne-t-il tout en ajoutant que les véritables enquêtes devraient être menées pour identifier ceux qui ont été à la base du meurtre de Mamadou Ndala.

« Il ne mérite pas seulement d'être appelé aujourd'hui Héros mais le plus important est que sa mémoire soit vengée et que sa lutte puisse aboutir à des résultats positifs sans quoi c'est un combat en vain surtout que les ADF continuent à tuer la population », conclut-il.

Une valeur ajoutée en sa mémoire

Vicar BATUNDI HANGI, premier vice-président de la société civile de Goma aborde la question dans l'angle de la valeur à accorder à l'immortalisation de la mémoire de Mamadou Ndala.

« Un monument en sa mémoire devrait être érigé au lieu où l'incident s'était produit, certaines rues de Goma et de la province voir même du pays devraient aussi être débaptisées en son nom et aussi l'Etat devrait songer à chaque fois à sa famille biologique et toutes ces réalisations vont encourager d'autres vaillants militaires congolais à poursuivre la lutte. Mais, malheureusement six ans après, on observe une commémoration froide de sa mort, ce qui inquiète la population civile de Goma », renchérit Vicar Batundi.

Par ailleurs, Mamadou Ndala est né un certain 8 décembre 1978 et décédé à l'âge de 35 ans le 2 janvier 2014. Il avait intégré l'armée congolaise le 6 juin 1997 avant d'être promu au grade de colonel en janvier 2011. En outre, beaucoup de jeunes Gomatraciens qui ont la vocation de travailler au sein des FARDC le considère comme une idole et un modèle à suivre et même une éc