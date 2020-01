Burkina Faso: An I drame de Yirgou - Un sit-in le 10 janvier pour ... encourager la justice

Le Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés (CISC), né au lendemain du drame de Yirgou, a donné une conférence de presse hier 5 janvier 2020 au Centre national de presse Norbert-Zongo (CNP-NZ). Une rencontre matinale avec les hommes et les femmes de médias qui se voulait, en réalité, la première d'une série d'activités entrant dans la commémoration de cette tragédie qui a occasionné la mort, dès les premières heures de l'année écoulée, d'une quarantaine de personnes ou plus de deux cent selon les sources. Il a été annoncé un sit-in le 10 janvier prochain devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou à l'effet de soutenir l'institution judiciaire dans l'élucidation de cette affaire.

Le 10 janvier 2020, devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou (TGI), aura lieu à partir de 8h un sit-in voulu par le Collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés (CISC). Ses responsables, cette fois-ci, n'entendent pas mettre la pression au troisième pouvoir en demandant plus de diligence dans le traitement du dossier, mais veulent tout simplement l'encourager dans sa quête de vérité et de justice.

«C'est un sit-in symbolique, nous devons soutenir les acteurs de la justice afin qu'ils puissent faire leur travail convenablement parce que vous aurez constaté qu'avec l'arrestation du chef Koglweogo de Boulsa (Ndlr : El hadj Boureima Nadbanka dit Namendé, auditionné par le TGI de Kaya et déféré à Ouaga le 23 décembre dernier), la justice a été déniée par une mobilisation de certains Koglweogo qui ont barré la route de Zorgho durant 48h, ce qui n'est pas normal. Après le dialogue, les autorités ont pris leur responsabilité en dégageant la voie, ce que nous avons salué même si cette réaction est venue tardivement. Les autorités judiciaires ne doivent pas être abandonnées, elles doivent être encouragées à mettre tout en œuvre pour que la machine puisse bien fonctionner pour tous les Burkinabè », a, en effet, justifié le secrétaire général du CISC, le Dr Daouda Diallo.

Et de lever un coin du voile sur l'évolution du dossier en question. Si la première enquête diligentée par le TGI de Kaya afin d'éclairer les faits relatifs à l'assassinat du chef de Yirgou (ndlr : Kouka Sawadogo) et de cinq autres membres de sa famille n'avait pas permis d'identifier les présumés auteurs de cet acte qui a débouché sur la vendetta à l'encontre de la communauté peule, la deuxième concernant ce massacre, elle, a permis d'identifier 55 corps, 66 disparus, près de 200 personnes soupçonnées d'avoir participé au carnage.

Quid des menaces contre le SG ?

Se fondant sur les données du TGI de Kaya, le SG du collectif a affirmé que 180 mandats d'amener ont été décernés mais seuls 12 ont été exécutés jusqu'à ce jour. «Les 12 personnes ont été inculpées pour des faits de présomption grave de crime de génocide, de meurtres, de destruction volontaire de biens, de coups et blessures volontaires et de dissimulation de cadavres », a ajouté le Dr Daouda Diallo.

Interrogé dans la foulée sur les menaces dont il ferait l'objet, le principal tenant du crachoir a précisé qu'elles sont «réelles et sérieuses». C'est pourquoi d'ailleurs il a pris attache avec les services de la République afin qu'ils puissent garantir sa sécurité comme ils le font pour tout citoyen burkinabè. Il s'est voulu peu loquace sur cette question en ne voulant «pas perturber les investigations déjà en cours ». Après le sit-in du 10 janvier, il est également prévu la publication, dans les médias, d'un appel afin d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les questions de stigmatisation des communautés ; un document qui sera signé par «beaucoup de personnalités qui sont d'une moralité exemplaire », a-t-il conclu.

Cri du cœur du président d'honneur

Hassane Barry, président d'honneur du CISC et chef coutumier, lui, a demandé une minute de silence pour tous les morts de Yirgou et les victimes du terrorisme (civils et militaires) avant de demander au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et au Moro Naba Baongho de convoquer un forum. Cette plateforme qui réunira tous les chefs coutumiers, de canton et les Dima du pays, aura le mérite de leur permettre de «se regarder en face» et de sortir des décisions pour que cessent les violences contre les communautés en général et celle de Yirgou, en particulier, qu'il considère comme une «épuration ethnique».