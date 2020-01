Ile Maurice: Météo - Attention aux accumulations d'eau

Les services météorologiques de Vacoas avaient prévenu : ce week-end allait être pluvieux. Des averses se sont abattues ce dimanche 5 janvier au matin, entrainant des accumulations d'eau, notamment sur les routes. Conducteurs soyez prudents.

Le temps restera nuageux durant la journée et la soirée, avec des averses localisées et parfois orageuses. D'ailleurs, le temps sera également à l'orage demain. En cause, des nuages actifs associés à la zone d'instabilité venant du nord-ouest entrainant des conditions atmosphériques humides et instables.

Quant aux températures, la température maximale oscillera entre 24 et 27 degrés Celsius sur le plateau central et entre 29 et 31 degrés Celsius ailleurs. Mardi, la maximale devrait remonter à 34 degrés Celsius.

La minimale sera d'environ 21 degrés Celsius sur les hauteurs et variera entre 24 et 26 degrés Celsius sur le littoral.

Le vent soufflera du nord à environ 15 km/h.