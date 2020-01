Gabon: WOLEU-NTEM - "J'aime Oyem" et Estelle Ondo au coeur de la solidarité et du partage

Estelle Ondo, député, élue au deuxième arrondissement de la commune d'Oyem, connue pour son élan de solidarité, de partage, a encore agi en faveur des populations oyémoises. N'étant pas présente, ce sont les membres de son association "J'aime Oyem" qui ont procédé à la distribution des kits alimentaires à une centaine de femmes, ce samedi 04 janvier 2020.

Loin des yeux, près du cœur, l'élan de solidarité se poursuit pour Estelle Ondo et son association dite "J'aime Oyem" en faveur des populations oyémoises. C'est une centaine de femmes qui a reçu des kits alimentaires ce samedi dernier dans la capitale provinciale du Woleu-Ntem. Les membres de ladite association, créée par l'élue du deuxième arrondissement de la commune d'Oyem, ont procédé à la distribution de kits alimentaires. Il s'agit de la troisième distribution du genre depuis la mise en place de cette association, d'une banque alimentaire. La deuxième du genre remonte au samedi 26 octobre 2019.

Selon les différents témoignages, Estelle Ondo n'hésite pas à venir en aide aux familles oyémoises en situation de précarité. Elle apporte aussi soulagement et réconfort aux foyers qui traversent des moments difficiles. « Être humain, c'est se soucier de ses semblables, des personnes économiquement faibles comme nous. Estelle Ondo et son association J'aime Oyem, le font si bien. Elles le font avec le cœur. Notre sœur et mère a le sens du partage. Nous ne pouvons que la remercier pour ce geste de solidarité » témoigne une maman cinquantenaire.

Le partage reste au cœur des activités de cette ancienne ministre en charge de l'Égalité des chances et surtout de la Décennie de la Femme au Gabon. On dit d'elle, qu'elle est "l'une des femmes politiques oyémoises la plus proche des populations".

Touchée par ces divers messages et témoignages de reconnaissance, Estelle Ondo a dit être de cœur avec ses sœurs et mères, malgré son absence. « Malgré la distance, depuis Libreville, j'ai une pensée particulière pour ces femmes d'Oyem. Je remercie les jeunes de "J'aime Oyem", toujours en action au service de notre belle ville. » La locataire du Palais Léon Mba, pour qui, il y a du plaisir à donner qu'à recevoir, promet poursuivre ses œuvres de partage et de solidarité. « Être au service des autres, c'est divin. Cela vient de Dieu » dit-elle en souriant.

Solidarité oblige, le député du deuxième arrondissement de la commune d'Oyen a encore posé un énième acte de bienfaisance pour, non seulement venir en aide aux familles, mais pour souhaiter que cette année 2020 soit une année de partage, de solidarité et de bénédictions pour tous.