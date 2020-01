Angola: Circulation routière interrompue entre Huíla et Benguela

Lubango — L'effondrement du pont métallique sur la rivière Cutembo, dans la zone limitrophe entre Huíla et Benguela, sur la route nationale 250, a coupé samedi, la circulation routière entre les deux provinces.

Le pont s'est écroulé vers 10 heures à cause de fortes précipitations dans la région.

Au cours des dernières semaines, les pluies qui s'abattent sur la province de Huíla, ont provoqué l'écroulement des ponts dans les municipalités de Caluquembe, Caconda, Quipungo et Chicomba.

Par ailleurs, on s'attend à tout moment à la rupture du pont sur la rivière Hoque, une structure qui permet le trafic routier entre Lubango et les provinces de Benguela, Huambo et Luanda.

A cet effet, le vice-gouverneur pour le secteur technique et des infrastructures de Huíla, Nuno Mahapi, a assuré vendredi (04), qu'il existait des synergies au niveau local et central pour la restauration des ponts à risque et ceux qui sont endommagés par des fortes pluies dans la région.