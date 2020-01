Ile Maurice: Metro Express - Parlons argent

Depuis hier, samedi 5 janvier, les deux stations centrales se trouvant à Rose-Hill et à Port-Louis ont commencé à délivrer les «MECards». Ces cartes permettront aux voyageurs de se déplacer sur le trajet de la phase 1. Et ce à partir du 10 janvier, date à laquelle le service du Metro Express deviendra payant sauf pour les personnes âgées, les étudiants (pas les collégiens) et les personnes handicapées.

Ainsi, un adulte devra débourser Rs 200 pour s'acheter une carte; Rs 100 de dépôt remboursable et Rs 100 de crédit. Pour les enfants, âgés de 3 ans à 12 ans, Rs 150 seront requises; Rs 100 toujours comme dépôt remboursable et Rs 50 de crédit. La carte peut être rechargée jusqu'à Rs 2 000. Toutefois, le voyageur peut aussi acheter un ticket simple dans les distributeurs. Il est aussi chaudement recommandé que chaque voyageur composte son ticket à l'entrée et à la sortie de la station.

Pour le coût des trajets, il varie entre Rs 20 et Rs 30. Ainsi, une personne qui voyage de Rose-Hill à Port-Louis devra débourser Rs 30. Par contre, si un voyageur prend le métro de Barkly vers Port-Louis et vice versa, il aura à s'acquitter de Rs 20.

Les bus

Autre coût à prendre en considération : celui des «feeder buses». Ainsi, en se référant au site de Metro Express Limited (MEL), l'on constate qu'un voyageur qui prend le bus jusqu'à l'une des sept stations du métro aura à payer Rs 7 et Rs 5 pour un enfant.

Par contre, si la personne prend le «feeder bus» sans intention de prendre le métro, elle aura à payer Rs 15 et Rs 10 pour les enfants. À savoir que les sept stations sont à Rose-Hill Central, à Vandermeersch, à Beau-Bassin, à Barkly, à Coromandel, à St-Louis et à Victoria.

En ce qui concerne la fréquence de départ des métros, elle est pour le moment de 15 minutes. Comme annoncé, quatre trains seront opérationnels et deux seront en 'stand-by'. Et avec l'arrivée des prochains trains, dont deux devraient débarquer cette semaine, cette période d'attente devrait être réduite. La flotte devrait être composée dans un futur proche de pas moins de 18 trains.

Barrières

S'agissant des différentes intersections à Beau-Bassin et Vandermeersch, des améliorations pourraient être apportées notamment avec l'installation de barrières automatiques. Si le gouvernement est disposé à en installer, les responsables du niveau de MEL n'accueillent pas cette idée favorablement. Car, selon eux, les pays étrangers qui possèdent le métro se passent de ces barrières. Sauf qu'ils n'ont pas forcément des citoyens qui traversent juste devant le tram...

Aussi, les «train captains» s'adresseront aux passagers en créole, afin que tous puisse comprendre le message diffusé, et des «hands straps» seront installés à bord des trains pour davantage de sécurité. D'autre part, à partir du 10 janvier, le métro roulera de 6 heures à 22 heures sur le trajet Rose-Hill/Port-Louis et vice versa.