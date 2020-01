Soudan: Le pays appelle les Irakiens à adopter le dialogue

Khartoum — « Le Soudan suit avec une grande inquiétude l'évolution des événements dans la République sœur d'Iraq en particulier et dans la région en général et l'escalade rapide qui s'y produit et qui pourrait entraîner des conséquences graves dans la région ensemble », a déclaré à SUNA un diplomate de haut rang du ministère soudanais des Affaires étrangères.

Le diplomate souligne que le Soudan appelle à la sagesse pour résoudre la situation par le principe du dialogue comme seul moyen de régler les différends et d'éviter les options militaires.

Il a expliqué que le Soudan s'oppose en principe à l'intervention étrangère dans les affaires des États et a souligné le caractère sacré des sièges diplomatiques et exhorte à suivre le dialogue comme moyen de résoudre les différends.

Le Soudan appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et à élever l'intérêt de la population pour parvenir à la paix et à la sécurité, a souligné le diplomate appelant la communauté internationale à mener des options pacifiques pour désamorcer la crise et à éviter toute nouvelle escalade au Moyen-Orient pour la stabilité de la région.