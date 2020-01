Soudan: Le Parti de Libération et justice appelle à désamorcer la guerre

Khartoum — Dr Ahmed Fadl Abdullah, porte-parole du Parti de la libération nationale et de la justice, a appelé tous les habitants du Soudan, en particulier les habitants des États du ouest-Darfour et de l'Est du Soudan, à déployer tous les efforts pour désamorcer les guerres et combattre les spoilers et les défenseurs de la sédition qui ont continué d'alimenter la guerre.

Dans une déclaration à (SUNA), Fadl a regretté la reprise des affrontements civils au Ouest-Darfour et à l'Est-Soudan, soulignant que ces conflits jettent une ombre négative sur la situation dans le pays en général, en particulier sur la voie liée aux négociations de paix à Juba.

Il a souligné la nécessité d'étendre le droit de l'État à travers de ramasser toutes armes à feu de tous les citoyens sans exception et en les gardant uniquement entre les mains des forces armées, soulignant que le parti avait longtemps mis en garde contre le danger de troubles à la sécurité et de guerres civiles et a appelé depuis le défunt régime à collecter des armes auprès de tous les citoyens sans exception.